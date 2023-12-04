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هل سيشكل يوسي كوهين حزبا؟ تلميح رئيس الموساد السابق

i24NEWS
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يوسي كوهين
Yonatan Sindel/Flash90يوسي كوهين

تصدر ايلي كوهين استطلاعات عديدة وهو مرشح بارز لرئاسة الحكومة الإسرائيلية من خلال حزب الليكو

أجرى رئيس الموساد السابق يوسي مقابلة مع القناة الإسرائيلية N12 أرسل خلالها تلميحا حول مستقبله السياسي. 

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 وقال كوهين الذي اعتبر على فترة طويلة مرشحا بارزا ومحتملا لدخول السياسة وشغل رئاسة الوزراء :"أقوم بتشكيل مجموعة من أفضل الخبراء ، لليوم الذي بعد الحرب. حول السياق الداخلي للمجتمع الإسرائيلي وكيفية العمل سوية". 

وتطرق كوهين الأسبوع الماضي للموضوع في مقابلة مع صحيفة "معاريف" وقال إنه"حتى هذه اللحظة لم أقرر بعد أن أتوجه إلى السياسة"، وأضاف "حتى هذه اللحظة لم أقرر بعد أن أتوجه إلى السياسة"، مضيفا أنه "لا شك أن مراعاة مشاعر الناس والحاجة الوطنية، كما عبر عنها عدد غير قليل من الناس، تثير الكثير من التأملات حول الوضع الراهن, لكن لا يوجد مثل هذا القرار حتى الآن." 

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