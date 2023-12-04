بعد تلقيه مئات التهديدات :افيغدور ليبرمان يقدم شكوى للشرطة الإسرائيلية

رئيس حزب يسرائيل بيتنو افيغدور ليبرمان يتلقى مئات التهديدات على حياته ويقدم شكوى للشرطة

قدمت اليوم شكوى الى الشرطة بسبب تهديدات ضد رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان، هذه التهديدات تم تحويلها الى قسم السايبر في الشرطة الإسرائيلية، وذكرت إحدى رسائل التهديد التي تلقاها ليبرمان "ستنهي حياتك مثل رحبعام زئيفي".

وذكر حزب "يسرائيل بيتنو" في بيان أن الشكوى التي قدمت الى شرطة الرملة تشمل 54 تهديدا ضد ليبرمان "تلقاها من أنصار حماس".

ويروي المحيطون في ليبرمان أن رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" تلقى خلال الأيام الأخيرة مئات التهديدات الخطيرة على حياته، وأنه قدمت أمس شكوى الى ضابط الكنيست.

وكتب في الرسائل بشبكات التواصل الاجتماعي أنه :"استعد وقتك قريب" ، "ستموت قريبا"، "سيقتلونك بمجرد مغادرة الغرفة"، "الجحيم في انتظارك"، سنلاحقك أنت وعائلتك"، "هل تتذكر آرئيل شارون؟ أنت التالي".