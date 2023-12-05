رسالة نتنياهو للأمريكيين:"لن تكون سلطة فلسطينية في غزة"

جاء ذلك خلال محادثات مغلقة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال محادثات مغلقة الأسبوع الأخير الى مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وقال :"ليس فقط لن تكون سلطة فلسطينية في متجددة في غزة بعد الحرب-أيضا لن تكون سلطة فلسطينية في غزة بتاتا". وذكرت هيئة البث الرسمية "كان"ـ أن هذه التصريحات أدلى بها نتنياهو لنواب الكنيست وحتى أنه بعث رسائل حول الموضوع الى مسؤولين أمريكيين.

في إحدى المؤتمرات الصحافية التي أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، قال نتنياهو أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها السيطرة على قطاع غزة "بشكله الحالي"، ينما قال نتنياهو في المحادثات التي جرت هذا الأسبوع إنه يعارض أي سيطرة للسلطة الفلسطينية في القطاع. قطاع غزة بعد الحرب.

على النقيض من موقف نتنياهو، رئيس الولايات المتحدة جو بايدن أوضح الشهر الماضي في مقالة نشرتها واشنطن بوست إنه بعد الحرب في قطاع غزة، يجب على السلطة الفلسطينية أن تكون الهيئة الحاكمة هناك- وطالب أن ينفذوا في السلطة اصلاحات مدنية. برأيه، الاصلاحات مطلوبة لتقويتها، وتحويلها الى مستقرة والأمر سيتيح سيطرتها في غزة باليوم الذي يلي حماس. وشدد بايدن على أنه بنهاية الأمر يجب على السلطة الفلسطينية وغزة أن تتوجد تحت إدارة واحدة أطلق عليها "سلطة فلسطينية متجددة".