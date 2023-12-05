جدل في الكنيست حول ميزانية الحرب ووزير الاقتصاد يحذر من تسببها بانهيار الاقتصاد في إسرائيل

تسبب اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريش لتحديث الميزانية في زمن الحرب بإدخال الكنيست بحالة من الفوضى، حيث شجب أعضاء المعارضة المحسوبية السياسية المزعومة ومخصصات الميزانية التي قد تخدم مصالح ضيقة

تسبب اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريش لتحديث الميزانية في زمن الحرب بإدخال الكنيست بحالة من الفوضى، حيث شجب أعضاء المعارضة المحسوبية السياسية المزعومة ومخصصات الميزانية التي قد تخدم مصالح ضيقة.

وواجه سموتريتش، الذي كان يهدف إلى تقديم تحديث الميزانية يوم الاثنين، وابلا من المعارضة خلال الإعلان عنها.

Yonatan Sindel/Flash90 عضوا الكنيست غلعاد كاريف ونعمة عظيمي يردان بانفعال خلال جلسة مكتملة في قاعة الكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدس، في 3 ديسمبر، 2023.

وتعالت الصيحات في الجلسة الكاملة عندما اتهم المشرعون وزير المالية بتوزيع أموال لمصالح خاصة، خاصة لتعليم اليهود المتشددين. وتتناول الميزانية المحدثة، المقرر التصويت عليها في الكنيست هذا الأسبوع، 8 مليارات دولار من الإنفاق في زمن الحرب على مدى الأسابيع الستة الماضية.

Yonatan Sindel/Flash90 وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال جلسة بكامل هيئتها في قاعة الكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدس، في 3 ديسمبر 2023

تجاوزت ميزانية الحرب الطارئة الاحتياجات الحرجة في زمن الحرب وفق المعطيات، فقد حصل سموتريش على تعديلات تشمل 81 مليون دولار لنظام المدارس الخاصة الأرثوذكسية المتطرفة و105 ملايين دولار لتعزيز الأمن لمستوطني الضفة الغربية.

وأدان زعيم المعارضة لابيد هذه الخطوة، مؤكدا أن الموافقة على مليارات الدولارات لأموال الائتلاف خلال الحرب أمر غير مقبول. ودعا أعضاء الائتلاف من أصحاب الضمائر إلى التصويت ضد الموازنة، بدعوى أنها تستغل الظروف الصعبة.

أعلن وزير الاقتصاد نير بركات علنًا عن نيته التصويت ضد تحديث الميزانية في زمن الحرب، مشيرًا إلى عدم ملاءمتها لتلبية الاحتياجات الاقتصادية الأساسية في زمن الحرب. وحذر مصدر مقرب من بركات من أن الموازنة المقترحة في حال إقرارها «ستؤدي إلى انهيار اقتصادي».