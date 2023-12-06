غانتس ينصب فخا لنتنياهو ببث حي ومباشر

رئيس الحكومة الاسرائيلية يعقد مؤتمر صحافيا مشتركا مع وزير الأمن غالانت والوزير غانتس

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن غالانت والوزير غانتس مؤتمرا صحافيا مشتركا، في اليوم الـ60 من الحرب. وخلال بيان غانتس توجه الى نتنياهو مطالبا اياه وقف تحويل الأموال الائتلافية وقال "لم يفت الأوان بعد". ورد عليه نتنياهو "إن الأموال الائتلافية لن ننتقص من أحد"

وقال رئيس الحكومة : "لقد جلبنا ميزانية قدرها 30 مليار شيكل لمدة شهر ونصف". "الميزانية تغطي الإجراءات المهمة التي نحتاجها. وهذا ما يتم القيام به الآن، وبعد ذلك سنضع ميزانية تكميلية وسيكون هناك وقت للمناقشات".

ويشار الى أن المعارضة الإسرائيلية كانت انتقدت توزيع الأموال الائتلافية خلال الحرب في غزة، وهي ميزانيات تم الاتفاق عليها في إطار الاتفاق الائتلافي ولم يتم تحويلها بسبب الحرب، ووافقت الحكومة الإسرائيلية على تغيير بقيمة 30 مليار شاقل خلال الأسابيع الستة الأخيرة من ميزانية 2023، وإعادة توجيه الأموال نحو خوض الحرب المستمرة في غزة ودعم الجبهة الداخلية.

وعارض غانتس ضخ مئات الملايين من الشواقل لأحزاب الحريديم وأحزاب اليمين في إطار الميزانية، وأعلن أن وزراء حزبه الخمسة سيصوتون ضد التغييرات في الميزانية ، وانتقد في رسالة الى نتنياهو "صرف أموال الائتلاف أو أي ميزانية اضافية غير مرتبطة بالمجهود الحربي أو تعزيز النمو الاقتصادي".

وبعث نتنياهو في كلمته اليوم رسالة الى عائلات المختطفين الإسرائيليين في غزة، وذلك بعد اجتماع عاصف معهم قائلا :"إن القتال العنيف والضاري هو السبيل الوحيد لاستعادتهم" ايضا الوزير غانتس تطرق الى الموضوع وقال إن "نحن في الكابينيت ملتزمين بإبقاء الباب مفتوحة 24/7 لهذه العائلات، لجميعها. لا توجد أفضلية بينهم، كافة الفرص السياسية والعملياتية لإعادتهم سيتم تحقيقها". وأضاف وزير الأمن غالانت :"نقوم بجهود مركزة، مرتبطة بمخاطرة كبيرة للجنود، حتى نخلق شروطا استخباراتية وعملياتيه للتوصل للإفراج عن المختطفين".

وتطرق رئيس الحكومة الى اليوم ما بعد الحرب وقال :"يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، ويوجد فقط قوة واحدها يمكنها الاهتمام بإخلائها وهذه القوة الجيش الإسرائيلي. ولا يمكن لأي قوة دولية أن تتحمل المسؤولية عن ذلك. ولن أغمض عيني وأقبل أي ترتيب آخر".