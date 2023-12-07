إسرائيل: رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي تعلن اعتزالها السياسة وتدعو لتبكير الانتخابات الداخلية للحزب

أعلنت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي عن قرارها الخميس اعتزال السياسة ودعت إلى تنظيم انتخابات داخلية للحزب الذي ستتركه منهارا وغير قادر على قيادة الحركة اليسارية في البلاد، وفق مراقبين أشادوا بخطوتها

أعلنت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي عن قرارها الخميس اعتزال السياسة ودعت إلى تنظيم انتخابات داخلية للحزب الذي ستتركه منهارا وغير قادر على قيادة الحركة اليسارية في البلاد، وفق مراقبين أشادوا بخطوتها التي جاءت متأخرة.

Miriam Alster/FLASH90 رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يتحدث مع عضو البرلمان عن حزب العمل ميراف ميخائيلي خلال جلسة عامة في البرلمان الإسرائيلي في 5 يونيو، 2021.

طالما طالبت قيادات في اليسار ميخائيلي تحمل مسؤوليتها عن الفشل وتقديم استقالتها في أعقاب الفشل المروع الذي حققه الحزب في انتخابات 2021 حيث انتهت الانتخابات بخروج حزب ميرتس من المشهد السياسي على ضوء تعنت رئيسة حزب العمل ورفضها النزول في قائمة موحدة لضمان عدم ضياع الأصوات التي ابتلعها اليمين.

كان رئيس الوزراء في حينه يائير لابيد قد دعا ميخائيلي ورئيسة حزب العمل زهافا غالئون إلى توحيد الصفوف والنزول في قائمة واحدة في حين تمسكت ميخائيلي بموقفها الرافض وإصرارها على تميز حزب العمل عن غير. وسارع لابيد إلى تأنيب رئيسة حزب العمل وتحميلها عواقب خسارة ميرتس وضعف معسكر الوسط واليسار.

تواجه أحزاب اليسار على ضوء هجوم حماس تحديات كبيرة تتمثل بانزياح الجمهور الذي طالما عرف نفسه يساريا نحو اليمين وتماثله مع الجمهور الواسع الذي يئن تحت وقع مأساة اختطاف الأبناء والأشقاء والأزواج فضلا عن الثمن الذي يدفعه المجندون خلال المعارك الضارية بمواجهة حماس.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن سكان بلدات الغلاف المعروفين بانتماءاتهم اليسارية تلقوا الحصة الأكبر من الاعتداء الذي ألحق بهم كوارث بالأرواح وبالعتاد، ما لعب دورا في تبديل الكثير منهم أفكاره وموقفه من الفلسطينيين.