مجلس الوزراء الأمني يناقش عودة عمال الضفة الغربية للعمل في إسرائيل ويتجنب التصويت

تدعي المجموعة الرافضة لنزع الحظر برئاسة سموتريتش أن السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة للعمل في إسرائيل يضر بالأمن لأن تدفق العمال من الضفة الغربية من شأنه أن يزيد من خطر وقوع هجمات داخل إسرائيل

ناقش مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الأحد اقتراحًا بالسماح لآلاف العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية بالعودة إلى إسرائيل، في محاولة لكسر الحظر المفروض بعد هجوم 7 أكتوبر. ولم يقم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قيل إنه يدعم هذه الخطوة، بتقديم الاقتراح للتصويت خشية إفشاله.

وأفيد أن العامل الأساس وراء دراسة إنهاء حظر دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل هو تقديرات أمنية بأن يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية إلى توليد مزيد من العنف في المنطقة.

Wisam Hashlamoun/Flash90 عامل فلسطيني من مدينة الخليل بالضفة الغربية يعبر إلى إسرائيل عند حاجز في ترقوميا، 18 مارس، 2020.

وعلى العكس من ذلك، أوصى مجلس الوزراء الاجتماعي والاقتصادي مجلس الوزراء الأمني بمواصلة فرض الحظر والنظر في جلب العمال الأجانب لموازنة العواقب الاقتصادية جراء انخفاض القوى العاملة.

ويقود المجموعة المؤيدة للحظر وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي قال إن إسرائيل "يمكنها ويجب عليها أن تقدم بدائل من شأنها أن توفر حلا مختلفا للاقتصاد". وتدعي هذه المجموعة أن السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة يضر بالأمن لأن تدفق العمال من الضفة الغربية من شأنه أن يزيد من خطر وقوع هجمات داخل إسرائيل.

وهناك حجة أخرى تقول إن الفلسطينيين لا ينبغي أن "يكافأوا اقتصادياً" بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وتشير دراسة استقصائية أجرتها مجموعة العالم العربي للأبحاث والتنمية (AWRAD) في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الفلسطينيين يؤيدون الهجوم الذي نفذته حماس.

Yonatan Sindel/Flash90 وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خلال جلسة بكامل هيئتها في قاعة الكنيست، البرلمان الإسرائيلي في القدس، في 3 ديسمبر 2023.

في وقت سابق من شهر تشرين الثاني / نوفمبر، قال سموتريش لتايمز أوف إسرائيل: "هناك مليوني نازي في يهودا والسامرة [مصطلح توراتي يشير إلى الضفة الغربية]، (في إشارة إلى سكان الضفة الغربية) الذين يكرهوننا تماما كما يفعل النازيون من حماس وداعش في غزة". وجاء هذا التعليق في الوقت الذي قررت فيه وزارة المالية زيادة الميزانية المخصصة للإنفاق الأمني في الضفة الغربية.