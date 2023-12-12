إسرائيل: زعيم المعارضة يهاجم نتنياهو بسبب تصريحه بأن عدد ضحايا أوسلو يساوي خسارة هجوم 7 أكتوبر

من الصعب أن نفهم مستوى الانعزال والسخرية الذي يتسم به رئيس الوزراء الذي يدير حملة سياسية شريرة في مثل هذا الوقت، والغرض منها برمته هو تنحيته عن المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين

ندد رئيس المعارضة في الكنيست ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، بالمقارنة التي أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ادعى الليلة الماضية أن عدد ضحايا اتفاقات أوسلو يساوي العدد نفسه الناجم عن هجوم 7 أكتوبر، على ما جاء في تقرير لواينت الثلاثاء.

لابيد كتب في منشور على منصة X (تويتر سابقا): "دولة إسرائيل في حالة حرب. يتنقل جميعنا من جنازة إلى جنازة، من بيت عزاء إلى آخر. الجنود يقاتلون بشجاعة. القلب ينفطر كل صباح من جديد أمام صور القتلى. من الصعب أن نفهم مستوى الانعزال والسخرية الذي يتسم به رئيس الوزراء الذي يدير حملة سياسية شريرة في مثل هذا الوقت، والغرض منها برمته هو تنحيته عن المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين. إن هذه الأمة تستحق قيادة مختلفة".

Arie Leib Abrams/Flash90 أقارب بن زوسمان خلال جنازته في مقبرة جبل هرتسل العسكرية في القدس، 4 ديسمبر 2023

وكان نتنياهو قد تطرق إلى الأحداث الجارية فقال خلال مناقشة جرت أمس (الاثنين) في لجنة الخارجية والأمن، أن عدد ضحايا اتفاقات أوسلو "هو نفس عدد ضحايا 7 أكتوبر "ولكن لفترة أطول من الزمن"، علما أن عدد الإسرائيليين الذين قضوا جراء العمليات المسلحة التي نفذها فلسطينيون منذ توقيع اتفاقية أوسلو هو نحو 1200 شخص.

وتابع رئيس الوزراء مضيفا أن "اتفاقات أوسلو كانت أكبر خطأ ارتكبته إسرائيل. كلا الطرفين من المجتمع الفلسطيني يريدان بشكل أساسي القضاء على إسرائيل". واضاف "جزء يقول ذلك صراحة وجزء آخر يفعل ذلك من خلال التعليم والمحكمة الجنائية الدولية." كما أشار إلى أنه يرمي من خلال استبعاد أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة في اليوم التالي بعد الحرب إلى إفساح المجال أمام الإمارات والسعودية لإعادة إعمار قطاع غزة.