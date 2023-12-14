عضو بلدية حيفا يقترح "إرسال خنازير برية لغزة"، فما القصة؟

عضو البلدية يقول إن ارسال هذه الحيوانات الى غزة سيساهم بالتقليل من عدد الجنود القتلى في غزة

بعث عضو في بلدية حيفا شمالي إسرائيل اقتراحا لرئيسة البلدية عينات كاليش بنقل آلاف الخنازير البرية في المدينة الى قطاع غزة وزعم بأن "آلاف الخنازيز ستساهم بتقليل عدد الجنود القتلى في غزة".

كيريل كارتنيك والمرشح لرئاسة البلدية يعتقد أن الفكرة ستساهم في إنقاذ حياة الجنود الإسرائيليين، وصرح خلال حديثه مع "معريف" بأن "في مدينة حيفا يوجد عدد كبير من هذه الخنازير والتي تتسبب بأضرار كبيرة وإزعاج متواصل للسكان" وتتمحور فكرته بإدخال هذه الحيوانات الى المباني المليئة بالمتفجرات والأنفاق والأماكن المشبوهة، مشيرا الى مقتل عناصر جولاني أمس بالشجاعية جراء عبوة ناسفة بأحد المباني، وقال إنه فيما لو وزعت هذه الحيوانات داخل هذه المباني كان من الممكن أن تمنع قتلهم.

بالنسبة لكيريل هذا الحل يخلص بنفس الوقت سكان مدينة حيفا من الأضرار التي تسببها هذه الحيوانات والمتواصلة منذ سنوات.

كما ذكر في الرسالة التي وجهها الى رئيسة البلدية بأن الآلاف من هذه الحيوانات ستعمل على إزعاج المسلحين وتعرض حياتهم للخطر، فبدلا من ان يقاتلوا الجنود سيقاتلون الخنازير والتي تعتبر وفقا للديانة الإسلامية حيوانات "نجسة"، وبرأيه أنه بهذه الطريقة يمكن للجيش ان يكشف عن مواقع المسلحين، إضافة الى أن هذه الحيوانات ستدوس على الألغام والمتفجرات بدلا من الجنود.