الكنيست يصادق على الموازنة المعدلة لعام 2023

بعد نحو أسبوع من إقرارها بالقراءة الأولى، صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم (الخميس) بالقراءتين الثانية والثالثة للموازنة المعدلة لعام 2023. وفي نهاية مفاوضات مطولة مع وزارة الخزانة، حقق وزير الزراعة آفي ديختر ديختر مطلبه بمبلغ 64 مليون شيكل إضافية لصالح الزراعة الإسرائيلية وصوّت لصالح الميزانية.

وقال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان ردًا على المصادقة : "لقد راجعت بنود الميزانية، هذه ليست ميزانية، هذا اقتصاد انتخابي، هذه الحكومة تنقلنا من فشل أمني إلى فشل اقتصادي. هذه الحكومة لا تفعل شيئًا ولا تستحقون أي ثقة، وأحذركم أنكم بهذه الميزانية تقودوننا إلى انهيار اقتصادي، وأتمنى أن نستبدلكم بسرعة كبيرة، هذه الميزانية ليست أكثر من نهب، وعندما نعود إلى السلطة سنصحح كل الإخفاقات، سواء في الأمن أو في الاقتصاد".

بعض وزراء معسكر الدولة، الذين كانوا يعتزمون معارضة تعديل الميزانية، لم يكن لديهم الوقت للتصويت - بعد أن سحب حزب "يش عتيد" تحفظاته وقدم التصويت بينما لم يكن بعض أعضاء حزب غانتس حاضرين في الجلسة العامة. وقبل يوم من التصويت بالقراءة الأولى على الموازنة، دعا غانتس نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك إلى "وقف إضافات الميزانية التي لا تتعلق بالقتال، وتحويلها إلى احتياجات القتال".

تم تمرير قانون الموازنة المعدلة لعام 2023 يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي في القراءة الأولى في الجلسة الكاملة للكنيست. وصوت لصالحه 62 عضو كنيست، وعارضه 53. وتغيب وزير الاقتصاد نير بركات عن التصويت، بعد أن لم يكن حاضرا أيضا في التصويت على قانون العجز، وهدد بأنه لن يدعم الموازنة دون تحويل 250 مليون شيكل إلى مكتبه "لأصحاب المصالح التجارية في الشمال والجنوب". وبعد تصريح بركات، تحدث معه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا. وكان وزير الأمن يوآف غالانت غائبا أيضا، ولكن تم تعويضه بطريقة أخرى.