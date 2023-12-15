استطلاع إسرائيلي: نتنياهو يستمر بالتراجع وغانتس يعزّز من قوته

استطلاع: 51% من الإسرائيليين يفضلون غانتس على نتنياهو لرئاسة الحكومة

على خلفية استمرار القتال في قطاع غزة والجمود في قضية المختطفين، شهد هذا الأسبوع ركوداً في الخريطة السياسية الإسرائيلية أيضاً. وذلك بحسب استطلاع "معاريف" الذي أجراه مركز أبحاث لازار بقيادة الدكتور مناحيم لازار وبالتعاون مع Panel4All.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن تمثيل الائتلاف الحكومي يتراجع ويستقر عند 43 مقعدا، فيما تزداد المعارضة (مع الأحزاب العربية) بمقعد واحد إلى 77 مقعدا.

كذلك الأمر في الأسبوع الماضي، يرى 51% من المستطلعين أن الوزير وعضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس هو المرشح الأنسب لرئاسة الوزراء، مقارنة بـ 31% الذين اختاروا بنيامين نتنياهو. يشير الاستطلاع إلى ارتفاع طفيف في التأييد لغانتس بين ناخبي يش عتيد (من 88% إلى 91%) وانخفاض طفيف في تأييد نتنياهو بين ناخبي الليكود (من 64% إلى 61%).