إسرائيل: الائتلاف الحكومي يتراجع في الاستطلاعات وحزب رئيس الموساد السابق ينتزع المقاعد من الليكود

طلب الاستطلاع الوقوف على مزاج الناخب الإسرائيلي مع دخول لاعبين جدد الساحة السياسية أبرزهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ويوسي كوهين رئيس الموساد السابق الذي يفكر بإنشاء حزبه الخاص

أجرت قناة N12 (الاثنين)، استطلاعا لتقصي اتجاهات الناخب الإسرائيلي على ضوء التطورات التي جلبتها الحرب الدائرة منذ أكثر من شهرين في قطاع غزة دون أن تستطيع الحكومة في إسرائيل من وضع تصور واضح لأهدافها ولليوم الذي يليها.

واستعرض موقع معريف النتائج مشيرا إلى أن 57 بالمائة من الجمهور يؤيد تقديم موعد الانتخابات فيما اعترض 43 بالمائة. كما أعرب 54 بالمائة من المستطلعة آراؤهم عن معارضتهم لوضع السيطرة على قطاع غزة بيد السلطة الفلسطينية.

وطلب الاستطلاع الوقوف على مزاج الناخب الإسرائيلي مع دخول لاعبين جدد الساحة السياسية أبرزهم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ويوسي كوهين رئيس الموساد السابق الذي يفكر بإنشاء حزبه الخاص، إضافة إلى قائمة مشتركة لحزبي العمل وميرتس (الوسط – يسار) بقيادة يائير جولان.

Avshalom Sassoni/Flash90 رئيس الوحدة الوطنية بيني غانتس يتحدث خلال مؤتمر لحزب الوحدة الوطنية في المجلس الإقليمي دروم هشارون، 5 سبتمبر، 2023.

وفي مثل هذا السيناريو، بحسب الاستطلاع، يفوز معسكر الدولة (برئاسة بيني غانتس) بـ 23 مقعدا، بينما يهوي الليكود إلى حصيلة لا تتجاوز 15 مقعدا. حزب بقيادة بينيت حصل على 13 مقعدا، وشاس - 11، ويش عتيد - 10، وقائمة بقيادة يائير جولان - 9.

وسيحصل الحزب الذي يتزعمه رئيس الموساد السابق وفقا للاستطلاع على 9 مقاعد، ويهدوت هتوراة 7، وعوتسما يهوديت 7، وإسرائيل بيتينو 6 مقاعد. الجبهة والعربية للتغيير تحصلان على 5 ومنصور عباس على رأس القائمة الموحدة 5.

وردا على السؤال: "لو أجريت اليوم انتخابات كنيست جديدة لمن كنت ستصوت؟ جاءت الإجابات على النحو التالي: "معسكر الدولة 37 مقعدا، الليكود 18، يش عتيد 15، شاس 11 يسرائيل بيتنو 9 عوتسما يهوديت 8 يهدوت هتوراة 7 الجبهة والتغيير 5 وميرتس 5 والقائمة الموحدة 5. أما هتصيونوت هداتيت (بتسلئيل سموتريتش) فلن تنجح بتخطي نسبة الحسم، إلى جانب حزب التجمع الديمقراطي.

وتظهر خارطة التكتلات الحزبية على الخارطة السياسية على النحو التالي: الائتلاف/44 والمعارضة/71 والجبهة والتغيير 5.

كما يشير الاستطلاع إلى ان نتنياهو يتفوق على لابيد بالسؤال عن مدى ملاءمته لتسلم رئاسة الوزراء بنسبة 32% مقابل 28 % للابيد. في حين يهبط نتنياهو إلى 27 بالمائة مقابل غانتس الذي يعطيه الاستطلاع كتلة من 45 مقعدا. كما لا يحقق نتنياهو سوى 29 بالمائة من الدعم مقابل 33 لبينيت.