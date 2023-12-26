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الدولة الـ99 التي تقيم سفارة في إسرائيل

i24NEWS
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وزير الخارجية الاسرائيلي ايلي كوهين
وزير الخارجية الاسرائيلي ايلي كوهين Elisa AMOURET / AFP

من المرتقب أن تفتتح ملاوي الأسبوع القادم سفارة لها في إسرائيل وستكون السفارة الـ99 في إسرائيل

من المرتقب أن تفتتح الأسبوع المقبل سفارة ملاوي في إسرائيل وستكون الدولة الـ99 التي تقيم سفارة في إسرائيل ، وطرأ خلال الأشهر الأخيرة تقارب بالعلاقات مع الدولة الإفريقية، وحتى إنه من المتوقع أن يصل إسرائيل آلاف العمال بمجال الزراعة، وذلك على خلفية الأزمة في المجال منذ اندلاع الحرب. 

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ويشار إلى أن ملاوي هي عضو في الاتحاد الإفريقي ومن المتوقع أن تتعاون مع إسرائيل أيضا في ساحات دولية. وقال وزير الخارجية ايلي كوهين :"إسرائيل تواصل تقوية مكانتها الدولية، فتح سفارة ملاوي في إسرائيل خطوة دولية هامة إضافية لتعميق علاقاتنا مع إفريقيا ولتقوية اقتصاد كلا البلدين" 

وتابع كوهين :"خلال الأشهر الأخيرة أجرينا اتصالات سياسية كبيرة أثمرت لاتفاقات تشغيل لدفع تحريك الاقتصاد الإسرائيلي إلى الأمام. المئات من العمال من ملاوي اندمجوا بالفعل بالعمل الزراعي في أنحاء إسرائيل والآلاف من المتوقع أن يصلوا خلال الأشهر القادمة لسد الفجوة. ملاوي ستعمل لصالح إسرائيل أيضا في المنتديات الدولية وسنعمل على تعزيز أشكال التعاون المختلفة في مجالات الزراعة والأمن والتعليم والابتكار لصالح شعوبنا". 

 

 

 

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