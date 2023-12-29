"مئات المرشحين يقاتلون في غزة": الحرب تهدد بتأجيل الانتخابات المحلية في إسرائيل مجددا

نظراء لوجود نحو 700 مرشح يقاتلون في قطاع غزة يزيد من احتمال تأجيلها مجددا وستناقش الحكومة الأمر الأحد

أبلغ الجيش الإسرائيلي اليوم الحكومة أنه لن يتمكن من تسريح 668 من المرشحين للانتخابات في السلطات المحلية بالموغد المحدد له في 30 كانون ثاني/يناير. ويشار الى أنه في يوم الأحد المقبل 31 كانون ثاني/ديسمبر من المتوقع أن تجري الحكومة تتمة للنقاش بالموضوع بعد أن تحصل على المعلومات الكاملة من الجيش الإسرائيلي وتتخذ القرار عن موعد إجراء الانتخابات.

وأعلن مكتب وزير الداخلية أربل الأربعاء لماضي بأن الوزير قرر تأجيل الانتخابات في السلطات المحلية حتى 27 شباط/فبراير، ووفقا لبيان مكتب أربيل فإن لوزير تسلم موقف الجهات المهنية المحدث ومكتب رئيس هيئة الأركان وحتى أنه في النقاش الذي جرى في الحكومة استعرض حتى أمامه معطى مفاده أن 700 مرشحين يقاتلون في غزة حاليا. وبسبب ذلك فإن موقفه هو أنه يجب العمل على تأجيل الانتخابات.

وافقت الحكومة الإسرائيلي بالإجماع على الاقتراح التوافقي الذي تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن موعد إجراء الانتخابات في السلطات المحلية. حتى الآن، جاءت المعارضة الكبيرة لتأجيل الانتخابات من رؤساء السلطات الحاليين في حزب الليكود الذين يريدون إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن - ويمارسون ضغوطا كبيرة على الحزب الذي يعارض التأجيل.