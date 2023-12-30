في خطوة غير مسبوقة: نتنياهو يمنع رئيسي الموساد والشاباك من المشاركة في جلسة بمقر غالانت

رئيس الوزراء كان قد منع الأسبوع الماضي كل من رئيس الموساد ورئيس الشاباك من المشاركة في جلسة مع وزير الأمن يوآف غالانت لمناقشة الأمور التي تتعلق بصفقة الإفراج عن الرهائن

كشف صحافي إسرائيلي اليوم السبت، عن قيام رئيس الوزراء بمنع رئيس الموساد ديدي برنيع ورئيس الشاباك رونين بار من المشاركة في جلسة مع وزير الأمن حول تنسيق قضايا عملياتية أمنية حساسة، وذلك في أعقاب خطوة أخرى غير مسبوقة لرئيس الوزراء حيث منع الأسبوع الماضي كل من رئيس الموساد ورئيس الشاباك من المشاركة في جلسة مع وزير الأمن يوآف غالانت فيما يتعلق بقضية الإفراج عن الرهائن، على ما جاء في موقع واينت.

وكان من المفترض أن تُعقد جلسة رباعية يوم الأربعاء الماضي، دعا إليها غالانت إضافة إلى بارنيع وبار، رئيس الأركان هرتسي هاليفي. وقد عقد منتدى رباعي من هذا النوع عدة مرات في الماضي وهو عبارة عن مناقشة أولية قبل اتخاذ القرارات التي يتم عرضها على رئيس الوزراء والحكومة للمصادقة عليها. وهذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها نتنياهو هذه الشخصيات من الحضور والمشاركة في مثل هذه الجلسة العملياتية".

وإن دلت هذه الخطوة على شيء فإنها تدل على منسوب التوتر المتزايد داخل مكتب رئيس الوزراء بين القيادة السياسية بقيادة رئيس الأركان تساحي برافرمان والسكرتير العسكري لنتنياهو، اللواء آفي جيل. إذ التزم بارنيع وبار بما جرت عليه العادة وقاما بإبلاغ غالانت برغبتهما المشاركة في الجلسة الرباعية عبر تقديم الطلب للسكرتير العسكري، لكن صدرت تعليمات بعدم السماح لهما بالمشاركة.

ولم يصدر أي تعقيب من مكتب جالانت، فيما جاء الرد من مكتب رئيس الوزراء: "نتنياهو لا يضع القيود أمام رئيس الموساد. يمكنه حضور أي نقاش يوضع في جدوله الزمني".