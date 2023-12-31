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الحكومة الإسرائيلية توافق على تبادل الوزارات بين ايلي كوهين ووزير الطاقة كاتس

i24NEWS
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وزير الخارجية يسرائيل كاتس ووزير الاقتصاد إيلي كوهين خلال حفل تسمية مكان في مدينة بتاح تكفا على اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 3 يوليو، 2019. تصوير:
وزير الخارجية يسرائيل كاتس ووزير الاقتصاد إيلي كوهين خلال حفل تسمية مكان في مدينة بتاح تكفا على اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 3 يوليو، 2019. تصوير:Roy Alima/Flash90

وافقت الحكومة الأحد على تعيين الوزير إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة بدلاً من الوزير يسرائيل كاتس وتعيين كاتس وزيرا للخارجية بدلاً من الوزير كوهين مع ضرورة أن تخضع التعيينات لموافقة الكنيست

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على تعيين الوزير إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية، بدلاً من الوزير يسرائيل كاتس؛ وتعيين الوزير كاتس في منصب وزير الخارجية بدلاً من الوزير كوهين مع ضرورة أن تخضع التعيينات لموافقة الكنيست.

كما قررت الحكومة أن الوزير إيلي كوهين سيستمر في العمل كعضو في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري السياسي الأمني) ليس بحكم منصبه. ويخضع ذلك للحصول على موافقة الكنيست على التغيير في تقسيم المهام بين الوزراء.

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