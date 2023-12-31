الحكومة الإسرائيلية توافق على تبادل الوزارات بين ايلي كوهين ووزير الطاقة كاتس

وافقت الحكومة الأحد على تعيين الوزير إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة بدلاً من الوزير يسرائيل كاتس وتعيين كاتس وزيرا للخارجية بدلاً من الوزير كوهين مع ضرورة أن تخضع التعيينات لموافقة الكنيست

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على تعيين الوزير إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية، بدلاً من الوزير يسرائيل كاتس؛ وتعيين الوزير كاتس في منصب وزير الخارجية بدلاً من الوزير كوهين مع ضرورة أن تخضع التعيينات لموافقة الكنيست.

كما قررت الحكومة أن الوزير إيلي كوهين سيستمر في العمل كعضو في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري السياسي الأمني) ليس بحكم منصبه. ويخضع ذلك للحصول على موافقة الكنيست على التغيير في تقسيم المهام بين الوزراء.