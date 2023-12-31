الحكومة الإسرائيلية توافق على التناوب الوزاري الذي يقضي بتعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية

كما وافقت الحكومة على استمرار كوهين في العمل كعضو في المجلس الوزاري الأمني، بحكم دوره كوزير للخارجية المنتهية ولايته، على الرغم من أن وزير الطاقة ليس حقيبة يسمح لها بالتواجد في المجلس الوزاري الأمني

وافقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد على تبادل الوزارات بين إيلي كوهين ويسرائيل كاتس، في أعقاب اتفاق التناوب الداخلي الذي تم التوصل إليه في حزب الليكود العام الماضي مع تولي ائتلاف نتنياهو السلطة، قبل تشكيل حكومة الطوارئ الحالية.

ويجب أن يخضع التبديل للتصويت البرلماني قبل أن يصبح ساري المفعول.

PIERRE ALBOUY / AFP

وقال وزير الخارجية المنتهية ولايته إيلي كوهين مؤخرا لوسائل الإعلام الإسرائيلية إنه يعتقد أنه يجب تعليق اتفاق التناوب نظرا لظروف الحرب الحالية.

كما وافقت الحكومة على استمرار إيلي كوهين في العمل كعضو في المجلس الوزاري الأمني، بحكم دوره كوزير للخارجية المنتهية ولايته، على الرغم من أن وزير الطاقة ليس حقيبة يسمح لها بالتواجد في المجلس الوزاري الأمني. ويجب أن يحصل هذا الاستثناء أيضًا على موافقة الكنيست.