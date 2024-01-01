"دراما قضائية":المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي "قانون الغاء بند المعقولية" الذي يقيد صلاحياتها

المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي "قانون الغاء بند المعقولية" الذي يقيد صلاحياتها وكان القانون أثار موجه من الاحتجاجات الشعبية في السابق

اعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها الغاء "قانون الغاء بند المعقولية"، يأتي القرار بإلغاء القانون الذي يقيد صلاحياتها بعد انتهاء جلسة عاجلة لقضاة المحكمة العليا أقر أن الحكم القضائي بشأن "قانون إلغاء بند المعقولية" وقرروا خلالها نشر قرارهم الليلة.

وصدر القرار بإلغاء "قانون الغاء بند المعقولية" بأغلبية ثمانية قضاة من 15 قاضيا بسبب "الضرر الجسيم وغير المسبوق الذي لحق بالمميزات البنيوية لدولة إسرائيل كدولة ديموقراطية" اضافة إلى 12 قاضيا من 15 قاضي أقروا أن منح المحكمة العليا الصلاحية لإجراء مراجعة قضائية على قوانين أساس والتدخل في حالات استثنائية ومتطرفة انحرفت خلالها الكنيست من سلطاتها التأسيسية- كما فعلت المحكمة العليا في مثل هذه الحالة". ويشار الى أن ثلاثة من القضاة الذين عارضوا الغاء القانون- أيدوا إعطاؤه تفسيرا ضيقا.

ونشرت المحكمة قرارها بخصوص الغاء القانون الذي يلغي بند المعقولية ، وذكرت هيئة البث الرسمية كان أن رئيس المحكمة العليا استر حايوت والقاضي عوزي فوجلمان مارسوا ضغوطاتهم على باقي القضاة لإنهاء الصياغة النهائية للقرار القضائي. وتنبع هذه السرعة لإصدار القرار القضائي بهدف منع استمرار التسريبات، ورد على مشروع القانون الذي طرح في الكنيست بتأخير نشر القرار القضائي على خلفية الحرب.

ووجه درعي، أمس، أعضاء حزبه بصياغة قانون يمنع النشر، الذي سيؤدي، حسب رأيهم، إلى تعميق الصدع في الأمة خلال الحرب، فيما جنودنا يضحون بحياتهم من أجل الدفاع. من البلاد."