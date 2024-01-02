بعد الغاء "حجة المعقولية"؛ تقديرات في الليكود: "خطة الإصلاح القضائي تنهار"

رئيس الكنيست أمير أوحانا، الذي شغل هو نفسه منصب وزير العدل نيابة عن الليكود ادعى أن المحكمة العليا لا تملك صلاحية إبطال قانون أساسي

في إعلانه الليلة الماضية (الاثنين)، وجه وزير العدل ياريف ليفين رسالة مفادها أن محكمة العدل العليا، على الرغم من حكمها غير المسبوق بإبطال تعديل القانون الأساس المتعلق "بحجة المعقولية" بأغلبية 8 إلى 7 قضاة، لن ترخي أيدي المشرعين، وانضم إليه رئيس الكنيست أمير أوحانا، الذي شغل هو نفسه منصب وزير العدل نيابة عن الليكود ادعى أن المحكمة العليا لا تملك صلاحية إبطال قانون أساسي.

على الرغم من هذه الأصوات وغيرها في الائتلاف بشكل عام وفي الليكود بشكل خاص، لا أحد ينوي المضي قدماً في التشريع أو إحياء أجزاء من "الخطة القضائية" التي تم وضعها على الرف في ظل الانتقادات اللاذعة.

ويدرك الليكود أنه حتى في أيام ما قبل الحرب فإن أي انخراط في الثورة يؤدي إلى تعقيدات سياسية وتكاليف باهظة مقارنة بالمنفعة، وفي كل الأحوال الفهم هو أنه لا يمكن الاستمرار فيها.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الكولونيل دانييل هاغاري، مساء أمس الأحد، "إن الخلاف بين الشعب كان أحد أسباب المذبحة التي نفّذها حماس". وفي الليكود، يقدرون أن "الإصلاح مات"، كما يقول تقول مصادر داخل الحزب، على الأقل خلال القتال الطويل في قطاع غزة، وهناك شك كبير فيما إذا كان سيتم تجديد تشريعها "في اليوم التالي للحرب".

قال مسؤولون كبار في النظام السياسي أمس إن المحكمة العليا أزالت من جدول الأعمال أحد أصعب الخلافات التي عرفها الجمهور الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.

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وقضت المحكمة، بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة، بأن التعديل الحكومي لما يسمى "حجة المعقولية" لا ينبغي أن يستمر "بسبب الضربة الشديدة وغير المسبوقة للخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية"، حسب منطوق الحكم.

أكد 12 قاضيًا من أصل 15 على أن المحكمة لها سلطة إلغاء قانون أساسي في "الحالات القصوى". ثمانية فقط من أصل 12 اعتقدوا أن هذه كانت حالة متطرفة.

ويجرد القانون المحكمة العليا من سلطة إعلان أن قرارات الحكومة غير معقولة (حجة المعقولية)، وكان أول جزء رئيسي من خطة متعددة الجوانب لإضعاف السلطة القضائية التي أقرها الكنيست في وقت سابق من هذا العام.