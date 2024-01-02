وفاة رئيس الموساد في حرب يوم الغفران تسفي زامير عن عمر ناهز الـ98 عامًا

كان زمير هو الرئيس الرابع للموساد في دولة إسرائيل، وشغل هذا المنصب بين عامي 1968 و1974.

توفي اليوم (الثلاثاء) رئيس الموساد من حرب يوم الغفران تسفي زامير عن عمر ناهز 98 عاما. وكان زمير هو الرئيس الرابع لجهاز الموساد بدولة إسرائيل، وشغل هذا المنصب بين عامي 1968 و1974. بما في ذلك ما ذكر خلال حرب يوم الغفران.

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هاجر زامير إلى إسرائيل من بولندا، وخدم في البلماح خلال حرب الاستقلال، وحتى توليه منصب رئيس الموساد، ترأس مناصب أساسية في الجيش الإسرائيلي.

شارك رئيس الموساد الإسرائيلي زامير في مخطط اغتيال منفذي هجوم ميونخ عام 1972، والتي قامت بها منظمة أيلول الأسود، حيث احتجزت عددًا من الرهائن الإسرائيليين في ألمانيا، مطالبة بالإفراج عن 236 أسيرًا في السجون الإسرائيلية.

وكان زامير من بين المخططين لاغتيال الضابط الفلسطيني سعيد السبع، وعضو منظمة التحرير الفلسطينية أبو حسن سلامة.

بعد المصادقة على تقرير لجنة أغرانت التي حققت في ملابسات اندلاع حرب يوم الغفران، ترأس زمير لجنة طُلب منها أن تقترح على الحكومة تغييرات في هيكل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي كجزء من عمله المدني.

وبعد تقاعده من الموساد، شغل زامير منصب الرئيس التنفيذي لشركة سوليل بونا، ومن 1976 إلى 1990 كرئيس تنفيذي لمصافي النفط، بالإضافة إلى ذلك، في عام 1977، تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة معهد أبحاث البترول والجيوفيزياء. وكان أيضا عضوا في لجنة شمغار للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين.

وفي السنوات 1991-2000 شغل منصب رئيس معهد البترول والطاقة الإسرائيلي، ومن بين أمور أخرى، شغل زمير منصب مدير في العديد من الشركات الخاصة والعامة.