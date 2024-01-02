يسرائيل كاتس وزيرًا لخارجية إسرائيل مرة أخرى: "نحن في خضم حرب عالمية ثالثة"

ي حفل التبادل الوزاري، قال كاتس إن "هذه حرب عالمية ضد إيران والإسلام المتطرف". الوزير المنتهية ولايته إيلي كوهين الذي سيحل محل كاتس في وزارة الطاقة: "سأعود"

لقد مارس إيلي كوهين ضغوطًا من وراء الكواليس لتأجيل التناوب على أساس أنه من الخطأ إجراء مثل هذه التبادلات في زمن الحرب، لكن يسرائيل كاتس اعترض، ولم يتدخل رئيس الوزراء - واليوم (الثلاثاء) تولى كاتس منصبه الجديد كوزيرللخارجية الإسرائيلية، وسيتولى كوهين من الآن فصاعدا منصب وزير الطاقة.

Shlomi Amsalem/Israeli Ministry of Foreign Affairs

وقال كوهين، اليوم (الثلاثاء)، في حفل التبادل الوزاري في وزارة الخارجية: "لقد شعرنا جميعًا منذ بداية الحرب بمدى أهمية وزارة الخارجية ومساهمتها في أمن البلاد. في 7 أكتوبر تم افتتاح غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة منذ ذلك الحين. وتحرك العاملون فيها بكل وسيلة ممكنة من أجل المساعدة في جهود القضاء على العدو ومحاربة الإرهاب".

"عملنا على انتشال العشرات من أهالي المختطفين وشاركت شخصيا مع 5 وفود لأهالي لمختطفين في الخارج حتى يتم الاستماع إليهم بهدف زيادة الضغط السياسي حتى عودة آخر المختطفين إلى الوطن. لقد أجرى سفراؤنا أكثر من 8000 مقابلة. وبعد مرور ثلاثة أشهر على القتال، أصبحنا نتلقى الدعم الذي لم يتوقع أحد أننا سنتلقاه".

وقال الوزير المنتهية ولايته: "أريد أن أتمنى لصديقي وزميلي يسرائيل كاتس النجاح". "ليس لدي أدنى شك في أنه بفضل سنوات خبرتك الطويلة ومعرفتك المبكرة بالووزارة، ستستمر في قيادة الوزارة في طليعة النضال السياسي. لا تقلق. سأعود. وسوف نلتقي مرة أخرى."

كاتس، الذي شغل في السابق منصب وزير الخارجية لمدة عام ونصف، سيعود إلى الوزارة بعد ثلاث سنوات ونصف. وقال في الحفل: "نحن في خضم حرب عالمية ثالثة ضد إيران والإسلام المتطرف. لقد قلت دائمًا إن لدينا وزير خارجية مليئًا بالطاقة والآن أنت ذاهب إلى وزارة الطاقة. سنواصل العمل معًا كما فعلنا حتى اليوم".

"إننا نمر بلحظات مؤلمة وصعبة ومفعمة بالأمل أيضًا في تعبئة البلد بأكمله. هذا العدو يذكرنا في أفعاله بأحلك الفترات في تاريخ البشرية ونحن مصممون وسنحقق أهداف انهيار حماس. وأنا كوزير خارجية ه أولى أولوياتي وأولويات الوزارة ستكون عودة المختطفين إلى بيوتهم".

وفيما يتعلق بالتهديد الإيراني، قال كاتس: "إن السباق الإيراني للحصول على أسلحة نووية يستمر بقوة أكبر خلال هذه الأوقات. الجبهة التي بنتها إيران هنا في هذه المنطقة ليست فقط ضد إسرائيل وأموالهم. هذه حرب عالمية ثالثة". بأدوات اليوم ونحن في طليعة العالم كله".