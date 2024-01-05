لابيد: التسريبات من اجتماع مجلس الوزراء الليلة الماضية وصمة عار ودليل على خطورة الحكومة

أشار عضو الكنيست يائير لابيد، صباح اليوم (الجمعة)، إلى التسريبات من مجلس الوزراء في حسابه على منصة X والتي ظهر فيها صراع بين الوزراء ورئيس الأركان، وقال: "إن التسريبات من مجلس الوزراء الليلة الماضية هي وصمة عار ودليل آخر إن هذه الحكومة خطيرة".

Israel Defense Forces Spokeperson's Unit

وأضاف: "يجب على دولة إسرائيل أن تبدّل هذه الحكومة ورئيسها، هؤلاء الأشخاص لا يستحقون تضحيات وبطولات رجال ونساء الجيش الإسرائيلي، ولن يتمكنوا من قيادة قرار استراتيجي عليهم أن يرحلوا الآن".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت في وثت سابق إن خلافا نشب بين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت على خلفية منع رئيس الوزراء رئيسي الموساد والشاباك من حضور جلسة لحكومة الحرب.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية انتهى اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بخلافات حادة بين رئيس الأركان هرتسي هليفي وعدد من الوزراء بسبب تشكيل فريق للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما دفع نتنياهو إلى فض الاجتماع.

وهاجم الوزراء هليفي بسبب تعيينه شاؤول موفاز -الذي أشرف على خطة الانسحاب من غزة عام 2005- على رأس فريق التحقيق.