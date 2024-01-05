تقرير: دعوة لمؤتمر يناقش الاستيطان في قطاع غزة مجددا في نهاية الشهر

ذكرت القناة الإسرائيلية N12 أنه في نهاية الشهر الجاري سيعقد مؤتمر في مدينة القدس لمناقشة اقامة نواة استيطانية في قطاع غزة بعد الحرب.

المؤتمر الذي تنظمه منظمة "نحالا" مع منظمات أخرى سيعقد في مباني الأمة بمدينة القدس تحت عنوان "أمام مؤشرات الضعف المقلقة للمرحلة المقبلة من القتال - الدعوة إلى الاستيطان في قطاع غزة".

وسيتم خلال المؤتممر الذي سينظم في 28.1 استعراض نواة استيطان، خرائط وخطط مراحل استعدادات للعودة الى قطاع غزة. وأشارت حركة "نحلا" إن "الطلب الجماهيري لإعادة الاستيطان في قطاع غزة تتزايد، فبعد المذبحة في 7 أكتوبر، ظهرت مطالبات كبيرة بين بأن الانتصار في الحرب يشمل بداخله استيطان يهودي في قطاع غزة".

وذكروا أن آلاف الأشخاص طلبوا بأن يكونوا جزءا من الاستيطان في القطاع :"تعمل النوى على المستوى الجماهيري، أيضا على المستوى السياسي وأيضا على المستوى العملي استعدادا للوقت لذي فيه سيتمكنون من التواجد على الأرض".

ومن المخطط أن يشارك في المؤتمر رؤساء سلطات محلية من جنوب إسرائيل، حاخامات، نواب كنيست وشخصيات جماهيرية، وليس من المعروف حتى الآن من هم أعضاء الكنيست الذي سيدلون بكلمات في هذا المؤتمر، إلا إن الحركة أشارت أنه "في هذه الأيام يوجد نواب في الكنيست وأعضاء إضافيين في الحكومة يؤيدون العملية".