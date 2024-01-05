استطلاع: الائتلاف الحكومي يبدأ باستعادة قوته بعد اغتيال العاروري

على خلفية اغتيال المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري، والحكمين الدراماتيكيين لمحكمة العدل العليا، اللذين أبطلا تخفيض حجة المعقولية وقررا أن قانون التحصين لن يكون ساري المفعول إلا اعتبارا من الولاية المقبلة للكنيست، حصل حزب الليكود والائتلاف على مقعدين هذا الأسبوع، وذلك بحسب استطلاع "معاريف" الذي أجرته مؤسسة "Lazar Research" بقيادة الدكتور مناحيم لازار وبالتعاون مع Panel4All.

وبحسب الاستطلاع، يرتفع عدد مقاعد الليكود من 17 إلى 19 مقعدا، كما يرتفع عدد مقاعد الائتلاف الحالي من 44 إلى 46 مقعدا. ومن ناحية أخرى، فإن المعارضة، بدون الجبهة، تضعف بمقعدين. في الوقت نفسه، فيما يتعلق بمسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء، تعززت شعبية بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع بنسبة 2% إلى 34%. ومع ذلك، يواصل بيني غانتس تصدره بفارق كبير يصل إلى 14%.

كما أظهر الاستطلاع أن 42% يعتقدون أن الحكومة تعمل بكل قوة من أجل عودة المختطفين، مقابل 39% يعتقدون أنها تباطأت. من بين أحزاب الائتلاف تعتقد نسبة من 65% أن الحكومة تتعامل مع هذه القضية بكل قوتها. أما بين أحزاب المعارضة، فتعتقد 58% أنها تباطأت في هذا الشأن.

وردا على سؤال من هو الأنسب لرئاسة الوزراء، حصل بيني غانتس على 48% ونتنياهو على 34%. ويظهر التقسيم أن نتنياهو يفوز بين ناخبي الليكود بنسبة 64% وغانتس بنسبة 21%. ومن بين ناخبي معسكر الدولة، حصل غانتس على 98%. ومن بين ناخبي حزب “يش عتيد”، يحصل غانتس على 90%، بينما يحصل نتنياهو على 1%.