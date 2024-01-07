مسؤولون أمنيون كبار سابقا يعربون عن مساندتهم لرئيس الأركان بعد الهجوم عليه من قبل وزراء الكابينيت الموسّع

أرسل جنرالات سابقون في الجيش الإسرائيلي ومسؤولون كبار سابقون في الشرطة والشاباك والموساد، رسالة دعم الليلة الماضية (السبت) إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، تحت عنوان "معك في أداء التحية". ومن بين الشخصيات البارزة التي وقعت على الرسالة اللواء يسرائيل زيف، واللواء متان فلنائي، ورئيس الأركان السابق موشيه يعالون، واللواء نوعام طبعون، ورئيس الموساد السابق إفرايم هاليفي، ومفوض الشرطة السابق يوحانان دانينو، وغيرهم، وفق هيئة البث الرسمية.

تأتي الرسالة بعد ثلاثة أيام من جلسة مجلس الوزراء العاصفة التي انتهت بمغادرة رؤساء المؤسسة الأمنية على ضوء الهجوم من قبل بعض وزراء الحكومة على رئيس الأركان ومحاولة توبيخه على قراره التحقيق بأحداث 7 أكتوبر علما أنه أكد في الحال أن المقصود هو تقصي الحقائق على مستوى الجيش وليس التطرق إلى الجانب السياسي، فيما اعترض الوزراء بالأساس على تنفيذ الخطوة في زمن الحرب إضافة إلى اعتراضهم على هوية أعضاء اللجنة الذين اختيروا للتحقيق وبشكل خاص شاؤول موفاز المحسوب بوضوح على طرف سياسي فضلا عن زئيفي فركاش الضالع بالتحريض ضد الخدمة في الجيش بالتزامن مع المظاهرات ضد خطة الإصلاح القضائي.

وأكد هليفي بعد هجوم الوزراء بأن التحقيقات في مجزرة 7 أكتوبر لم تبدأ بعد، وأنها تحقيق يهدف إلى فحص الجيش وليس المستوى الوطني. وأوضح هاليفي: "سنقرر متى سنجري تحقيقا، وهذا لا يتعلق بالسياسة الوطنية أو استراتيجية إسرائيل، إنه تحقيق احترافي يجريه جيش الدفاع الإسرائيلي - بشأن اليقظة والاستعداد".

وقال المسؤولون الأمنيون في الرسالة "ببالغ الحزن والقلق الشديد، نشاهد كيف أن هناك وزراء في الحكومة الأمنية السياسية يستخدمونك أنت والجيش الإسرائيلي كوسيلة لإدارة الصراعات السياسية بينما يضحي جنودك وأبناؤنا بحياتهم في مواجهة العدو للدفاع عن دولة إسرائيل. إن الإضرار برئيس الأركان هو إيذاء للجيش الإسرائيلي، وإيذاء مقاتلي الجيش الإسرائيلي، وإيذاء الروح القتالية وإيذاء ذكرى شهدائه!".

"نحن رؤساء الأركان والمفوضين ورؤساء الموساد والشين بيت والجنرالات والمشرفين ورؤساء الأقسام في الموساد والشين بيت، الذين قادوا عشرات الآلاف من الجنود في جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن في الأنظمة الإسرائيلية، نجد أنه من واجبنا أن نقوي أيديكم في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها شعب إسرائيل، ونشعر بالثقة والفخر بأنك الشخص الذي يقود جيش الدفاع الإسرائيلي في أحد الصراعات المعقدة التي تواجهها دولة إسرائيل".