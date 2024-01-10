لدعمه جنوب أفريقيا: 85 عضو كنيست وقعوا على طلب عزل عضو الكنيست من الجبهة عوفر كسيف

وقع 85 عضوًا في الكنيست، من بينهم 21 عضوًا في المعارضة (من أحزاب إسرائيل بيتنا ويش عتيد ومعسكر الدولة) على طلب يقضي بالبدء بإجراءات عزل عضو الكنيست عوفر كاسيف (الجبهة – العربية للتغيير) بعد دعمه لادعاءات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل في لاهاي والمطالبة بالتحقيق مع إسرائيل بمزاعم ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال حرب "السيوف الحديدية".

ووفقا لواينت يترتب أولا تقديم طلب بدء إجراءات العزل إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، الذي سيقوم بإبلاغ رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست أوفير كاتس، ليدعو إلى عقد جلسة استماع خلال 10 أيام إلى 21 يومًا. ويؤمن انضمام 85 عضو كنيست إلى الطلب النظر فيه وسيكون عزل كاسيف ممكنا بعد التصويت في الكنيست بأغلبية 90 عضوا.

وكان رئيس كتلة إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست عوديد فورير، قد بدأ قبل يومين بجمع أكثر من 70 توقيعا من أعضاء كافة الكتل الممثلة في الكنيست من أجل إقالة عوفر كاسيف من عضوية الكنيست في اعقاب قيام كاسيف بالتوقيع على عريضة ضد إسرائيل، تؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في لاهاي بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة.

وقال عضو الكنيست فورير: “لم يعد من الممكن سماع أقوال عضو الكنيست كاسيف المنطوية على الخيانة بينما دماء جنودنا ومواطنينا تصرخ من الأرض. عضو الكنيست كاسيف، الذي تم استبعاده سابقًا من الترشح للكنيست بعد الالتماس الذي قدمته إلى لجنة الانتخابات، اختار خلال الحرب الانضمام إلى واحدة من أكثر المبادرات تدميرًا لأمن دولة إسرائيل، وهو بذلك يدعم حماس في نضالها ضد إسرائيل. يجب أن يجد نفسه قريبا خارج حدود الكنيست، ومن الأفضل أن يكون خارج حدود دولة إسرائيل".

Noam Revkin Fenton/Flash90

من جانبه قال كاسيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي وجميع سكانه، وليس تجاه الحكومة التي ينادي الأعضاء فيها وفي ائتلافها إلى التطهير العرقي وحتى الإبادة الجماعية الفعلية. إنهم هم الذين ألحقوا الأذى بالبلاد والشعب، وهم الذين دفعوا جنوب أفريقيا إلى اللجوء إلى لاهاي، وليس أنا وأصدقائي".

وأضاف: "الحكومة تعمل ضد المجتمع والدولة ومواطنيها، خاصة عندما تضحي بهم وترتكب الجرائم باسمهم على مذبح الحفاظ على وجودها. ومن حقي بل واجبي أن أحذر من ذلك و سأفعل كل ما بوسعي في إطار القانون لوقف ذلك. لن أتخلى عن النضال من أجل وجودنا كمجتمع أخلاقي، هذه هي الوطنية الحقيقية - لا حروب انتقامية ودعوات إبادة، لا إراقة دماء لا داعي لها، وليس التضحية بالمواطنين الذين اختطفوا وبالجنود في حروب لا طائل منها".

Yonatan Sindel/Flash90

ويرجح بأن يؤول مصير الطلب إلى التجميد لعدم توفر القضية على أي من الأسباب المنصوص عليها في القانون - "التحريض على العنصرية" و"دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل".

كاسيف الحاصل على درجة الدكتوراة بالفلسفة السياسية معروف بمواقفه التقدمية وحتى الراديكالية ونددت كتلة الجبهة البرلمانية بخطوة عزله معتبرة إياها تدميرا للحيز الديمقراطي".