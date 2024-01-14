بعيدا عن الطبيعة الأمنية: انفجار قوي في مصافي خليج حيفا

سُمع دوي انفجار قوي، صباح اليوم (الأحد)، في مصافي خليج حيفا وأظهرت الكاميرات تصاعد الدخان الأسود في المكان، وفق النشر في معريف. ووفقا لمجموعة بازان فقد "تسببت الزيادة المفاجئة في الضغط في منشأة الضغط العالي بكسر قرص الأمان. ونتيجة لذلك، صدر صوت مفاجئ يشبه الانفجار. ولا تزال الأسباب قيد التحقيق وسط التأكيد على عدم وجود أي خطر على العمال والجمهور".

وأثار الانفجار جدلا مستمرا حول الضرورة الأمنية لنقل هذه المصافي من حيفا إلى جنوبي البلاد بموجب قرار حكومي سابق، وسط التأكيد على وجوب التسريع بذلك تفاديا لوقوع كارثة أكيدة.

ودعا يونا ياهاف رئيس بلدية حيفا السابق إلى ضرورة العمل على تسريع نقل المصانع والمواد الخطرة من خليج حيفا على الأقل بعامين، أي في 2027 بدل 2029 وهو الموعد الذي حددته حكومة إسرائيل.