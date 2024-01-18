التحقيق مع نائب من "عوتسماه يهوديت" :هاجم فلسطينيين قبل 11 عاما

حققت وحدة لاهاف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية اليوم مع عضو الكنيست من "عوتسماة يهوديت" الموج كوهين بشبهة اعتداء وقع قبل 11 عاما خلال خدمته في الشرطة الإسرائيلية كعنصر في القوات الخاصة "اليسام".

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وأعطت المستشارة القضائية جالي بهارا ميارة الضوء الأخضر لإجراء التحقيق تحت التحذير مع كوهين حول شبهة "القيام باعتداء وضرب" بظروف مشددة.

الدليل الذي قاد لإحضاء عضو الكنيست من عوتسماة يهوديت للتحقيق هو منشور نشره كوهين في فيسبوك ربط خلاله نفسه مع الحادث. ويظهر في البوست الذي نشره كوهين صورة لمقاتلين خلال اعتقال مشتبهين فلسطينيين والتي أرفقها مع الجملة :"هؤلاء الذين في الأسفل (الصورة) يتذكرون ما الذي قمت به في الجيش".