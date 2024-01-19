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استطلاع إسرائيلي: أحزاب المعارضة تستمر في التفوق على الائتلاف وغانتس يحافظ على قوته

استطلاع إسرائيلي: غانتس يتفوق بشعبيته على نتنياهو بفارق كبير

i24NEWS
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بنيامين نتنياهو وبيني غانتس يتوسطهما آريه درعي
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس يتوسطهما آريه درعيHadas Parush/Flash90

على خلفية استمرار الخلط في القتال في قطاع غزة والشعور بالتباطؤ في الحرب ضد حماس وانعدام الأفق في حرب الاستنزاف ضد حزب الله في الشمال - إيتامار بن غفير يواصل تزايد قوته، و ويصل حزبه "عوتسما يهوديت" إلى ذروته منذ انتخابات الكنيست، حيث يحصل على 9 مقاعد. وذلك بحسب استطلاع "معاريف" الذي أجراه مركز أبحاث لازار بقيادة الدكتور مناحيم لازار بالتعاون مع Panel4All.

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وعلى الرغم من تعزيز حزب "عوتسما يهوديت"، إلا أن الائتلاف لا يزداد قوة، ولا يزال يحصل على 44 مقعدًا فقط، مقارنة بـ 71 لكتلة أحزاب المعارضة، دون "الجبهة والعربية للتغيير". ويظهر الاستطلاع أيضًا أن الليكود لا يزال عند عدد منخفض من المقاعد يبلغ 16 مقعدًا.

ردا على سؤال: لو أجريت اليوم انتخابات كنيست جديدة، لمن ستصوت؟ وكانت الإجابات هي: معسكر الدولة – 39 مقعدا (39 في الاستطلاع السابق)، الليكود – 16 (16)، يش عتيد – 13 (13)، إسرائيل بيتنو – 10 (10)، شاس – 9 (9)، عوتسما يهوديت – 9 (8)، يهودية التوراة – 6 (7)، الجبهة والعربية للتغيير– 5 (5)، القائمة الموحدة – 5 (5)، ميرتس – 4 (4)، الصهيونية الدينية – 4 (4). ولا يزال حزب التجمع (1.8%) وحزب العمل (1.4%) تحت نسبة الحسم.

وردا على سؤال آخر، أيهما أكثر ملاءمة لرئاسة وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو أم بيني غانتس؟ - كانت الإجابات: غانتس - 50% (51% في الاستطلاع السابق)، نتنياهو - 31% (29% في الاستطلاع السابق).

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