ضجة بعد تصريح وزيرة إسرائيلية: هناك وزراء لا يكملون الشهر ويدعمهم آباؤهم ماليا

قالت وزيرة الاستيطان والمهمات القومية، اوريت سيتروك، في مقابلة صحافية مع هيئة البث الرسمية "كان" إنه :"يوجد وزراء يدعمهم آباؤهم ماليا، فإي وفرة ورفاهية نتمتع بها؟لا يوجد وزير يتقاضى رواتب ضخمة، أنا أعرف وزراء لا يكملون الشهر رغم أنهم يعملون بجد ليلا نهارا وحتى أولئك الذين يدعمهم أهلهم ماليا، فلا حسد".

تأتي هذه التصريحات على ضوء التوصية التي قدمتها "اللجنة العامة لتحديد الرواتب والدفعات الأخرى لنواب الكنيست " أنه وبسبب الحرب يجب تجميد رواتب أعضاء الكنيست والمسؤولين والذين رواتبهم تتعلق بذلك بعد طلب من رئيس الكنيست أمير اوحانا.

في أعقاب ذلك، حول القرار الى تصويت لجنة المالية ولجنة الكنيست، ولولا التجميد لزادت رواتبهم بنسبة 8% تماشيا مع زيادة معدل الراتب في الاقتصاد الإسرائيلي. تصل رواتب أعضاء الكنيست إلى 47,583 شيكل (إجمالي) شهريا.

وفي تعقيب مكتب الوزيرة ستروك على ما ذكر اعلاه افيد :"الوزيرة ستروك عرضت في إطار مناقشات الميزانية، تنفيذ تقليص واسع برواتب كافة المسؤولين في خدمة الدولة. بما يشمل رواتب الوزراء، كخطوة تضامنية عامة. اضافة لذلك الوزيرة لن ترد على صور الشاشة لمراسلاتها الشخصية مع مواطنين يتوجهون اليها والتي يتم تسريبها بشكل جزئي وشائع.