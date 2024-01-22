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المستشارة القضائية للحكومة تحذر من عواقب تحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى دولة ثالثة

أضافت ميارا أن "العائلات المتضررة من العمليات العدائية الفلسطينية بمن فيهم ذوو المخطوفين في غزة سيقولون للحكومة أن هذه أموالنا ولن نسمح لكم بنقلها إلى دولة ثالثة. إنها عملية معقدة"

i24NEWS
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المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا تتحدث في مؤتمر في حيفا، 12 يناير، 2023
المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا تتحدث في مؤتمر في حيفا، 12 يناير، 2023Shir Torem/Flash90

بالرغم من معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أُعلن أمس الأحد عن موافقة مجلس الوزراء السياسي والأمني على الخطوط العريضة لتحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج، بموافقة دولية. وكان بن غفير، العضو الوحيد في الحكومة الذي اعترض على خلفية عدم تقديم أي ضمانات بألا تجد هذه الأموال المودعة في النرويج طريقها إلى غزة، في نهاية الأمر.

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وطرحت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، في اجتماع مجلس الوزراء، المشاكل القانونية التي قد تنشأ فيما يتعلق بالاتفاق على تحويل أموال الضرائب المخصصة لغزة عبر دولة ثالثة. ولفتت المستشارة القضائية إلى إمكانية تعرض هذه الأموال للمصادرة والتأخير، من خلال دعاوى الحجز والمصادرة من قبل عائلات ضحايا العمليات الهجومية الفلسطينية وتضاف إليهم هذه الأيام عائلات المخطوفين، على ما جاء في تقرير لواينت.

وأضافت ميارا أن "العائلات المتضررة من العمليات العدائية الفلسطينية بمن فيهم ذوو المخطوفين في غزة سيقولون للحكومة أن هذه أموالنا ولن نسمح لكم بنقلها إلى دولة ثالثة. إنها عملية معقدة".

ووفقا لتقرير الأناضول، يبلغ متوسط أموال المقاصة شهريا، قرابة 950 مليون شيكل (256.7 مليون دولار)، لكن ما كان يصل الجانب الفلسطيني قبل الحرب على غزة، يبلغ متوسط 750 مليون شيكل (203 ملايين دولار). بينما المبلغ المتبقي البالغ 150 مليون شيكل تقتطعه إسرائيل مقابل ديون على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه، وبعض الغرامات، وأقساط ديون إسرائيلية على السلطة الفلسطينية.

وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، رفضت السلطة الفلسطينية استلام الأموال منقوصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية خصم حصة غزة ما فاقم أزمة السلطة المالية واستدعى تدخل أطراف دولية للخروج من الورطة عبر دولة ثالثة تحول إليها الأموال ليتم تحويلها فيما بعد إلى السلطة الفلسطينية.

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