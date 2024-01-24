تعيينات جديدة في جهاز الشاباك في خضم الحرب تثير الجدل

في خطوة أثارت كثيرًا من الجدل بسبب التوقيت في إشارة إلى الحرب الدائرة في قطاع غزة، أعلن رئيس الشاباك رونين بار عن جملة تعيينات جديدة شملت رؤساء الأقسام داخل الشاباك من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الصيف القادم، وفق النشر في واللا.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن التعيينات تشمل: رئيس شعبة التحقيقات، ورئيس المنطقة الجنوبية، ورئيس شعبة التقنيات. بحلول الصيف، سينهي رؤساء هذه الأقسام فترة تتراوح بين 3-4 سنوات.

من جانبه، أصدر الشاباك بيانا للرد على الانتقادات التي ثارت على خلفية القرار جاء فيه: " وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الأيام الأخيرة، على توصية رئيس الدائرة بتعيين عدد من رؤساء الأقسام. تتيح هذه الجولة من التعيينات تحريك عجلة القوى البشرية التنظيمية التي تعد جزءًا من الإدارة المنظمة والمستمرة للمنظمة، وبالتالي تؤدي إلى ديناميكيات التجديد التنظيمي هذا العام أيضًا.

وأضاف البيان: "تندرج الخطوة ضمن خطة متعددة السنوات، من الواجب تنفيذها للحفاظ على المسار السليم لحركة القوى البشرية في الخدمة بأكملها، ولاستمراريتها الإدارية والوظيفية".

زلزل هجوم حماس في السابع من أكتوبر أركان الأجهزة الأمنية في إسرائيل وتواتر على تحمل مسؤولية الإخفاق العديد من المسؤولين وصناع القرار (باستثناء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) من بينهم رئيس الشاباك الحالي رونين بار وكشف عن هذا القرار رئيس جهاز الشاباك السابق يعكوف بيري.