نائبة من الليكود تثير غضب الشاباك والموساد، وما دخل السنوار؟

هاجم وزير الزراعة الإسرائيلي افي ديختر صباح اليوم النائبة في حزب الليكود تالي جوتليب وقال خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إنها "تلحق الضرر بأمن الدولة عن قصد". وأضاف رئيس جهاز الشاباك الأسبق أن الحديث يدور عن "مؤامرات، أمور وهمية بدون أي سبب أعادتني عشرات السنوات الى الوراء ، حول الادعاءات بأن الشاباك على ما يبدو كان مسؤولا عن مقتل رابين. من الأفضل أن تقول ’لقد كنت مخطئة’".

وأشار في كلامه إلى ادعاءات زميلته من حزب الليكود، التي قالت إن رئيس الموساد ديدي بارنياع اجتمع مع شيكما ريسلر، إحدى قادة الاحتجاج ضد الثورة القانونية، وأن الولايات المتحدة "نسفت محادثات بين زوج شكما بريسلر ويحيى السنوار قبل أيام من 7 أكتوبر".

وأفيد أمس أن رئيس الشاباك رونين بار يدرس مطالبة المستشارة القضائية للحكومة فتح تحقيق جنائي ضد النائبة جوتليب بعد نشرها اسم مسؤول في الجهاز الأمني. وردا على ذلك بعثت جوتليب رسالة الى رئيس الكنيست أمير اوحانا اشتكت خلالها من محاولة التخويف، وقالت إن "الوحيد الذي ألحق ضررا جسيما على أمن الدولة هو رئيس الشاباك الذي مني بفشل ذريع في 7 أكتوبر، إذ كلف إهماله مواطني إسرائيل مجزرة بحق أبنائنا وبناتنا".

ايضا بعثت النائبة من حزب العمل نعمة لزيمي شكوى عن جوتليب الى لجنة الأخلاقيات في الكنيست - ويجب مناقشة الشكوى في غضون 30 يوما بدعوى بسبب "نشر معلومات غير موثوقة والكشف عن اسم عضو الشاباك".

ورد على تصريحات جوتليب، اصدر ديوان رئيس الحكومة بيانا باسم الموساد :"الحديث يدور عن دائرة من الأخبار الكاذبة. رئيس الموساد لم يجتمع ولم يتحدث ولم يدعو الى اجتماع مع شكما برسلر ولا مرة. الحديث يدور عن المرة الثانية التي تنشر بها النائبة جوتليب أخبارا كاذبة عارية من الصحة".

ونشرت جوتليب تغريدة أخرى بعد هذا النفي قالت بها :"لا يوجد هناك صحافي شجاع قادر على فحص سبب عدم إبرام الاجتماع بين شكما برسلر وبين رئيس الموساد. هذا الاجتماع سجلته قبل انفجار أكتوبر. حتى الآن برسلر لم تنف. الموساد نفى وهذا كاف للصحافيين الجبناء..لكن أطباق طعام سارة نتنياهو، هذه تكفي للصحافيين للنشر عنها والسخرية. أنا عضو كنيست وسأبقى دائما ملتزمة للشعب والحقيقة!".

وردت جوتليب في تغريدة أخرى "لم أتأثر من حملة الأكاذيب لماكينة السم.العيون كل الوقت على الهدف- بناء دولة إسرائيل جيدة وتمنح الخير لكل مواطنيها. بدون سموم وبدون تزييف".