مراقب الدولة لرئيس الأركان: لا يكفي تحقيق داخلي في الجيش الإسرائيلي

رد مراقب الدولة ماتينيو إنجلمان هذا المساء (الخميس) على رسالة رئيس الأركان، اللواء هرتسي هاليفي. وأشار ماتينيو إنجلمان، إلى أن عملية التدقيق في الجيش الإسرائيلي تشمل التعاون مع وكالات أمنية أخرى بالإضافة إلى الجيش. ويبدو أنه يعتبر أن هذا التعاون يتطلب مستوى من الاهتمام المختلف عن الجوانب المتعلقة بالجانب العسكري.

بمعنى آخر، يبدو أنه يشير إلى أن هناك جوانب أمنية أو إدارية أخرى يتم التدقيق فيها بجانب الجوانب المتعلقة بالقطاع العسكري في الجيش الإسرائيلي. قد يكون هذا النوع من التعاون مشتركًا في مجالات الاستخبارات، الأمن الوطني، أو الجوانب القانونية الأخرى ذات الصلة.

والتقى يوسي فوكس، سكرتير الحكومة مع مراقب الدولة، ماتينيو إنجلمان، وطلب منه دراسة تأجيل التحقيق خلال فترة الحرب، بناءً على طلب نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الهدف من ذلك هو تجنب تشتيت الجهود الحربية والحفاظ على تركيز الجيش الإسرائيلي على المجهود العسكري خلال النزاع.

يبدو أن هذا الطلب يأتي في سياق محاولات الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء، لتأجيل أو تخفيف الضغط السياسي والقانوني خلال فترة الحرب، وهو ما يعكس الرغبة في تقديم الدعم الكامل للجيش وتجنب أي تشتت للجهود أو تعطيل للعمليات العسكرية.

نذكر أن هاليفي حذر إنجلمان من أن طلبه إجراء تحقيق في المجالات المتعلقة بجيش الدفاع الإسرائيلي في أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول وتبدو المخاوف المعبر عنها بوضوح في تحذيرات هاليفي لإنجلمان بشأن تأثير إجراء التحقيقات في الجيش الإسرائيلي خلال فترة الحرب في غزة. يشير هاليفي إلى أن مثل هذه التحقيقات قد تشتت الانتباه والجهود القيادية بعيدًا عن الجهود العسكرية الجارية، وتؤثر على قدرة القيادة على اتخاذ القرارات وتنفيذ العمليات بفعالية.

بشكل عام، ينبغي أن تكون هذه التحقيقات موضوع تقدير شديد، حيث يجب أن تكون الأولوية القصوى لدعم الجهود العسكرية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال النزاع. تعتبر هذه التحقيقات ضرورية لاستخلاص الدروس وتحسين الأداء في المستقبل، ولكن يجب أيضًا أن يتم تنفيذها بطريقة تجنب التشتت والتأثير السلبي على الجهود العسكرية المستمرة.

إن تأكيد إنجلمان بشأن جاهزية كبار المسؤولين والهيئات الحكومية للتعاون مع عمليات التدقيق يشير إلى الالتزام بالشفافية والمساءلة. يبدو أن هذه العمليات ستشمل تقييمًا شاملاً للفشل الحاصل وتحديد الأسباب التي أدت إلى ذلك.

يعكس هذا النهج إرادة حكومية للبحث عن الحقيقة والتعلم من الأخطاء، وهو جزء أساسي من عملية تحسين الأداء وضمان تحقيق الفعالية في المستقبل. من خلال هذه العمليات، يمكن توفير إجابات للمواطنين والشفافية في التعامل مع القضايا الهامة التي تمس حياتهم وسلامتهم.