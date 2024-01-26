استطلاع معاريف: غانتس يواصل تعزيز قوته

على خلفية الإحساس بجمود القتال في قطاع غزة وقضية المختطفين، وبعد الكارثة الثقيلة التي أسفرت عن سقوط 21 قتيلاً، فإن الركود استمر هذا الأسبوع أيضاً في خريطة المقاعد السياسية. ولم يطرأ أي تغيير في قوة الكتل السياسية، وفقًا لاستطلاع "معاريف" الذي أُجري بالتعاون مع شركة "Lazar Researches" برئاسة الدكتور مناحيم لازار، وبمشاركة Panel4All.

يشير الاستطلاع إلى تقلبات طفيفة في عدد المقاعد في بعض الأحزاب مقارنة بالأسبوع الماضي. حيث زاد عدد المقاعد بمقعد واحد لكل من حزبي معسكر الدولة ويهدوت هتوراة، بينما شهد حزبا إسرائيل بيتنا وعوتسما يهوديت انخفاضًا بمقعد واحد.

هذه التغييرات الطفيفة قد تعكس التحولات الدقيقة في التوجهات السياسية والرأي العام خلال الفترة المذكورة، وربما تكون مرتبطة بالأحداث والمواقف التي شهدتها الساحة السياسية في تلك الفترة. تلك التغيرات تعكس عمومًا مدى الاستقرار أو الاضطراب في البيئة السياسية.

التغييرات الطفيفة في صورة مقاعد الأحزاب لم تؤثر على خريطة مقاعد الكتل السياسية، حيث استمرت دون تغيير للأسبوع الثالث على التوالي، حيث يبلغ عدد مقاعد الأحزاب في الائتلاف 44 مقعدًا مقابل 66 مقعدًا لأحزاب المعارضة، دون احتساب الجبهة والعربية للتغيير.

يبين الاستطلاع أن غالبية المستطلعين، وتبلغ نسبتهم 52%، يرون بيني غانتس أكثر ملاءمة لمنصب رئيس الوزراء مقارنة ببنيامين نتنياهو الذي يراه 32% من المستطلعين ملاءمًا للمنصب. وقد ارتفعت نسبة تأييد غانتس في هذا الأسبوع بنسبة 2% مقارنة بالاستطلاع السابق.