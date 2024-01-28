انتقادات شديدة لزيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي متخفيا لمركز شرطة يافا

اثار تنكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير ودخوله متخفيا الى مركز شرطة يافا في وسط إسرائيل ضجة وانتقادات واسعة، حيث دخل الوزير الى مركز الشركة لتقديم "شكوى" وفي النهاية كشفه رجال الشرطة بعد أن وقف أمامهم بدون نظارات وله لحية حمراء مرتديا باروكة وقبعة من الصوف وقال إن مدعو لتقديم شهادة في وحدة "اليمار".

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وبعد الزيارة السرية له، مسؤولون في الشرطة انتقدوا تصرفات الوزير وقاموا بمهاجمته "بن غفير يحاول السيطرة على المنظمة وأن يكون قائدا لها".

هذا الانتقاد يأتي بعد انتقادات أخرى أطلقت الخميس الماضي ضد بن غفير حيث قيل :"كم من وقت الفراغ يوجد لدى بن غفير بالتنكر بدلا من إدارة الأمور العاجلة".

وفي تعقيب الوزير على ما ورد قال :"في إطار منصبة كوزير للأمن القومي، الوزير بن غفير يجري زيارات في محطات الشرطة، حتى يطلع عن قرب على عمل الشرطة. الوزير بن غفير وصل الى منطقة تل أبيب حتى يرى كيف يتم استقبال المواطنين في محطة الشرطة. وبالفعل أبدى الوزير إعجابه باستقبال المواطن بطريقة احترافية ولطيفة وممتعة من قبل رجال الشرطة، هذه الزيارة تم تنسيقها مع الشرطة".