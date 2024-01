انتقادات شديدة لزيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي متخفيا لمركز شرطة يافا

اثار تنكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير ودخوله متخفيا الى مركز شرطة يافا في وسط إسرائيل ضجة وانتقادات واسعة، حيث دخل الوزير الى مركز الشركة لتقديم "شكوى" وفي النهاية كشفه رجال الشرطة بعد أن وقف أمامهم بدون نظارات وله لحية حمراء مرتديا باروكة وقبعة من الصوف وقال إن مدعو لتقديم شهادة في وحدة "اليمار".

