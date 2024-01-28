بحضور وزراء ونواب كنيست: الآلاف يشاركون بمؤتمر يدعو للاستيطان في غزة بمدينة القدس

شارك الآلاف اليوم في مؤتمر خاص تحت عنوان "العودة الى قطاع غزة"والذي ناقش موضوع الاستيطان في غزة بحضور 15 نائبا في الكنيست و12 وزيرا من الحكومة الإسرائيلية عدد كبير منهم من الليكود. المؤتمر الذي عقد في مباني الأمة بمدينة القدس نظم من قبل مجلس "شومرون" الاستيطاني بالضقة الغربية، وحركة نحالا وجهات أخرى.

Chaim Goldberg/Flash90

الوزراء المشاركون في المؤتمر هم : بتسلئيل سموتريش، يتسحاك جولدكنوفف، ايتمار بن غفير، ميكي زوهار ، حاييم كاتس، عميحاي شيكلي، يتسحاك فسرلاوف، اوريت سيتروك، عيديت سيلمان، ماي جولان، وعميحاي الياهو.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجاب حين سئل بمؤتمر صحافي السبت عن موقفه من قضية دعم الاستيطان في غزة، بعد أن عبر في الماضي عن موقف غير داعم للاستيطان هناك وقال "لا، موقفي لم يتغير".

وصرح الوزير ايتمار بن غفير في المؤتمر وقال :"الهروب يؤدي الى الحرب، هذا هو الوقت المناسب للعودة الى غوش قطيف وشمال السامرة (الاسم التوراتي لشمال الضفة). سيدي رئيس الحكومة- مهمة القيادة الشجاعة هي اتخاذ قرارات شجاعة".كما طالب خلال كلمته في المؤتمر تشجيع الهجرة الطوعية لمواطني غزة.

Chaim Goldberg/Flash90

رئيس مجلس شومرون يوسي داغان قال "بعد مطالبة النهوض لـ 7 أكتوبر بالاستيطان في قطاع غزة، والبدء من شمال غزة، هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الذي يقف أمامنا. فقط ثمن الأرض، فقط عودة أراضينا إلينا سيُنظر إليها على أنها هزيمة في عينيه".

من جانبه أضاف الوزير حاييم كاتس وقال "كنت أنتمي الى مجموعة أطلق عليها "المتمردين" وحاربت ضد الطرد في غوش قطيف.لقد خضنا هذه العملية المهينة واليوم بعد ثمانية عشر عاما لدينا الفرصة للنهوض والبناء، سنفعل هذا ، لأنها بالنسبة لنا لعبة نهائية ولا يوجد هناك إعادة ولا مساحة للتحسين".

Chaim Goldberg/Flash90