الكنيست تنظر في طرد النائب كاسيف على خلفية توقيعه عريضة ضد إسرائيل في أوج الحرب

ناقشت لجنة الكنيست برئاسة عضو الكنيست عوفر كاسيف، صباح اليوم (الاثنين)، طلب عزل عضو الكنيست، الذي تقدم به رئيس كتلة "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست عوديد فورير، ووقع عليه 87 عضوًا في الكنيست. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق قانون عزل أعضاء الكنيست، حيث تم إيقاف إجراءات عزل باسل غطاس عام 2016 في البداية على خلفية تطورات محاكمته الجنائية بتهمة تهريب هواتف لسجناء أمنيين.

وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست أوفير كاتس، في بداية المناقشة: "هذا هو الصباح الذي آمل فيه أن نضع حدا لحرية العمل ضد دولة إسرائيل وجنودها، باسم الحرية كما يفترض". إننا نمر بلحظة تاريخية بالنسبة لهذا المجلس، والتي لها أيضًا عواقب قانونية ودستورية كبيرة. وأمامنا طلب موقع من عدد من أعضاء الكنيست وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب وهو 70 عضوًا في الكنيست.

وتابع "دولة إسرائيل تقاتل من أجل حياتها ومن أجل خيرة أبنائها ومن أجل العدالة ومن أجل سمعتها الطيبة أمام كتب التاريخ وأمام العالم أجمع، عضو الكنيست كاسيف يواصل ويضيف تصريحات قاسية "حتى في أوقات الحرب، التي تواجه خلالها إسرائيل نضالات غير سهلة ما يؤكد على أهمية الإجراء المطلوب في لجنة الكنيست. إنه لشرف عظيم أن نطرد أحقر شخص عرفه الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق".

ومن المقرر أن تستمر المداولات حتى يوم غد الثلاثاء لتنتهي بعملية التصويت وبحال شارك ثلاثة أرباع اللجنة في التصويت لصالح الطرد سيقام تصويت إضافي في الهيئة العامة للكنيست وسيتطلب الأمر ما مجموعه 90 صوتا لإكمال إجراء العزل.

أكدت المستشارة القضائية للكنيست المحامية ساغيت أفيط أن رفضت طلبا برفض المضي في الإجراء ضد كاسيف بسبب المس بحرية التعبير لكن عدد الموقعين الكبير على الطلب دفعها إلى الموافقة. وفي الوقت نفسه شددت أن تصريحات النائب عن الجبهة والعربية للتغيير كاسيف لا تتجاوز العتبة الجنائية وأنه هناك حاجة لكتلة من الأدلة القاطعة من أجل اتخاذ قرار بطرده من الكنيست.