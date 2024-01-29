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"مؤتمر إعادة الاستيطان في غزة": الولايات المتحدة قلقة وفرنسا تدين

مواقف الولايات المتحدة وفرنسا جاءت بعد المؤتمر الذي عقد بمشاركة وزراء من الحكومة ويطالب بإعادة الاستيطان في غزة

i24NEWS
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المؤتمر الذي يدعو الى الاستيطان في غزة في المركز الدولي للمؤتمرات بالقدس يوم 28 يناير 2024.
المؤتمر الذي يدعو الى الاستيطان في غزة في المركز الدولي للمؤتمرات بالقدس يوم 28 يناير 2024.Chaim Goldberg/Flash90

تطرق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لأول مرة اليوم الى مؤتمر "العودة الى غزة" والذي عقد أمس في مباني الأمة بالقدس. وقال في مؤتمر صحافي "نحن قلقون جدا من التصريحات التي أطلقت أمس في المؤتمر حول إعادة الاستيطان في غزة مجددا والتي نالت تأييدا من عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية".  

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وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض إن "الولايات المتجدة لا تدعم احتلال غزة مجددا من قبل إسرائيل. أوضحنا لإسرائيل بصورة لا لبس فيها عن معارضتنا النقل القسري للسكان الفلسطينيين من غزة. إن التصريحات في هذا الموضوع بهذا المؤتمر كانت محرضة وغير مسؤولة ونتوقع من رئيس الحكومة نتنياهو بأن يلتزم بكلمته عندما يقول إن إسرائيل لا تنوي إحتلال غزة" 

وأعربت فرنسا من جانبها عن مخاوفها من التصريحات التي أطلقت في المؤتمر وطلبت من السلطات في إسرائيل التنصل منها. وذكر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان "نحن ندين التصريحات في المؤتمر". 

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