لجنة الكنيست تصوت لصالح إقالة عضو الكنيست عوفر كاسيف

صوتت لجنة الكنيست اليوم الثلاثاء بأغلبية 14 صوتا ومعارضة اثنين على اقالة النائب عوفر كاسيف من حزب "الجبهة الديموقراطية للسلام".

وبعد مصادقة لجنة الكنيست على القرار يتطلب عقد جلسة للهيئة العامة، ويتطلب أغلبية من 90 نائبا حتى يتم إخراجه عمليا من الكنيست وتطبيق القرار. حاليا عدد المؤيدين بلغ 87 نائبا. ولم يوقع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على قرار الإقالة، وايضا رئيس الكنيست أمير اوحانا وأربعة من أعضاء لجنة الأخلاقيات لم يصوتوا على القرار، لكن خلال جلسة الهيئة العامة يمكنهم التصويت مع القرار.

وزارة القضاء الإسرائيلية تعارض الإقالة، ويرون وجود في العملية "صعوبات قانونية كثيرة"، وهو موقف أيدته المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهارا-ميارا. وذكر المسؤولون في الوزارة إنهم يعتقدون أنه "يوجد سقف أعلى من ناحية قانونية لإقالة نائب في الكنيست لا زال يشغل منصبه" وأصاف أنه "وفقا للأدلة الحالية، النائب كاسيف لم يطالب بدعم حماس".

أعضاء الكنيست الذين يريدون اقالة كاسيف يدعون أنه عبر عن دعمه ووقع على عريضة تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بادعاء أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة.