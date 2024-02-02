استطلاع رأي: تفضيلات الناخبين الإسرائيليين في ظل تحديات الوقف المحتمل لإطلاق النار

"في ظل التقارير حول مفاوضات صفقة الرهائن، وبيان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم إطلاق سراح آلاف العناصر من حماس، وتأكيده على استمرار الحرب ضد حماس حتى النصر، ومع المؤتمر المدعوم للعودة إلى "غوش قطيف" واستمرار الحصار، حزب معسكر الدولة يشهد ضعفًا هذا الأسبوع بفقدان مقعدين، بينما يحقق الليكود مكاسب بمقعدين، وفقًا لاستطلاع للرأي نفذته شركة "Lazar Researches" بقيادة الدكتور مناحيم لازار، بالتعاون مع Panel4All."

وفي الاستطلاع، يتضح أيضًا ضعف حزب "يش عتيد"، حيث انخفض إلى 12 مقعدًا فقط، وهو أدنى مستوى في العام الماضي. بالمقابل، يزداد قوة حزبي "يسرائيل بيتينو" و"عوتسما يهوديت" في عدد المقاعد، بينما تشهد يهودية التوراة تناقصًا. وفي المجمل، يتعزز الائتلاف بمقعدين إضافيين ليصل إلى 46 مقعدًا، بينما تنخفض مقاعد المعارضة في الوقت نفسه إلى 74 مقعدًا.

ويُظهر الاستطلاع أيضًا أن حوالي نصف المستطلعين (49%) يرون بيني غانتس أكثر ملاءمة لرئاسة الوزراء مقارنة ببنيامين نتنياهو (32%). ومع ذلك، يظهر ضعف طفيف في دعم غانتس هذا الأسبوع مقارنة بالاستطلاع الذي أُجري في الأسبوع الماضي، حيث حصل على 51%، بينما استمرت نسبة دعم نتنياهو عند 32%.

يُفضل ما يقرب من نصف الإسرائيليين (45%) إجراء انتخابات في الوقت الحالي إذا تم وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويُظهر التقسيم أن أكثر من ثلثي المُستجوبين الذين يعتزمون التصويت في الانتخابات الجديدة (80%) يطالبون بالانتخابات الآن. ومن بين ناخبي معسكر الدولة، هناك أيضًا أغلبية تؤيد ذلك، ولكن بنسبة أقل (57%)، بينما يُفضل ما يقارب رُبُع ناخبي الليكود إجراء الانتخابات الآن.

بناءً على نتائج الاستطلاع، يظهر أن غانتس حصل على دعم بنسبة 49% كأكثر ملاءمة لرئاسة الوزراء مقارنة بـ 32% لنتنياهو، في حين أظهرت النتائج تباينًا بين ناخبي الأحزاب المختلفة. من بين ناخبي الليكود، يدعم 65% نتنياهو مقابل 20% لغانتس، بينما في معسكر الدولة يدعم 96% غانتس مقابل 4% لنتنياهو. أما بين ناخبي حزب "يش عتيد"، فإن 92% يفضلون غانتس مقارنة بـ 4% لنتنياهو، في حين أن 4% لم يحددوا تفضيلهم.

وردا على سؤال: إذا دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ماذا تفضل أن يحدث؟ يبدو أن نصف المشاركين يُفضلون إجراء الانتخابات في حال دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما تظهر نسبة أقل تفضيلًا لتشكيل حكومة وحدة مع لبيد وليبرمان (17%)، وتفضيل أقل (28%) للإبقاء على الوضع الراهن. وفيما يتعلق بتوجهات الأحزاب، يظهر أن ناخبي الليكود يُفضلون البقاء على الوضع الراهن بنسبة 56%، بينما يُفضل ناخبي "يش عتيد" ومعسكر الدولة إجراء الانتخابات بنسبة 80% و57% على التوالي في حالة وقف إطلاق النار.