بن غفير يفضل "إدارة ترامب" ويعتبر: "التهجير الطوعي لسكان غزة الأمر الإنساني الحقيقي"

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس السبت بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "موجود في مفترق طرق، ويجب عليه اختيار الاتجاه الذي يذهب اليه". وشدد بن غفير على خطته "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى أماكن في العالم"و"إنها الأمر الانساني الحقيقي" . وذك رغم التبعات الدولية لذلك والتي جاءت بعد الانتقادات الشديدة للمحكمة الدولية في لاهاي لتصريحات مسؤولين في الحكومة، وبعد أيام من "مؤتمر الاستيطان في غزة" المثير للجدل والذي أسفر عن انتقادات شديدة في البلاد والعالم.

وحذر بن غفير في أول مقابلة له مع الصحافة الأجنبية منذ انضمامه إلى الحكومة وقال إنه "سيعارض كل صفقة مع حماس والتي يتم خلالها الإفراج عن آلاف السجناء الأمنيين الفلسطينيين أو انتهاء الحرب قبل القضاء على حماس". وأضاف أنه "مستعد لاستخدام دعمه للائتلاف لتقويض حكم رئيس الحكومة نتنياهو". وأيضا أعرب عن مخاوفه من أن إدارة الرئيس بايدن تلحق ضررا بالجهود الحربية لإسرائيل وإن الرئيس السابق ترامب يمنح يدا حرة أكثر للقضاء على حماس- ذلك ، رغم المساعدات الأمنية الأمريكية التي تعتمد إسرائيل عليها لحربها في غزة. وقال :"بدلا من أن يقدم لنا دعمه الكامل، بايدن منشغل بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود الذي تحتاجه غزة". وشدد "إن كان ترامب بالحكم، لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفا تماما".

وكرر وزير الأمن القومي مشددا على أن خطته هي "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة الى أماكن مختلفة في العالم" من خلال تقديم حوافز مالية للسكان. ووفقا له الحديث هنا"عن الأمر الإنساني الحقيقي" الذي يمكن القيام به. ووفقا له، هو يعلم أن الفلسطينيين سيكونون منفتحين على الفكرة "بناء على نقاشاته مع فلسطينيين من الضفة الغربية ومواد استخباراتية حصل عليها من منطلق كونه وزيرا"، والتي رفض عرضها. وزعم بن غفير أن لجنة عالمية يمكنها المساعدة بايجاد حلول سياسية للعثور على دول مستعدة لاستيعات لاجئين فلسطينيين من غزة. تأتي هذه التصريحات بصورة تتناقض مع تصريحات رئيس الحكومة نتنياهو الذي قال إن إسرائيل غير معنية باحتلال غزة، إنما الحفاظ على سيطرة أمنية كاملة في القطاع بحيث لا يشكل تهديدا أمنيا على إسرائيل.

وقال مسؤول في المعارضة لـ"وول ستريت جورنال" إنه "حين يفتح بن غفير فمه، فإنه يخلق ردودا معادية تصعب علينا قتالنا في الحرب وإعادة المختطفين الى البيت"، مشيرا الى الطريقة التي تحاول بها حاليا بريطانيا والولايات المتحدة الإعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية رغم المعارضة الإسرائيلية للفكرة. في حين وصف مسؤول في المعارضة بن غفير بأنه "وجع رأس" لنتنياهو لكن قال أيضا بأن تأثيره فعليا محدود.

من جانبه هاجم رئيس المعارضة يائير لابيد تصريحات بن غفير للصحيفة وقال "المقابلة التي قدمها بن غفير لوول ستريت جورنال هي ضرر مباشر بالمكانة الدولية لإسرائيل، ضرر مباشر بجهود الحرب، تضر بأمن إسرائيل، وتثبت بشكل أساسي أنه لا يفهم بتاتا بالسياسة الخارجية. أطالب رئيس الحكومة بكبحه، لكن لا توجد لنتنياهو سيطرة على المتطرفين في حكومته".