غانتس ينفي أي خطط لاستبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر منشقين عن الليكود | تقرير

أفاد تقرير لمراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي الإثنين، عن محاولات لاستبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار خطة بعيدا عن الانتخابات بل ترتكز إلى تصويت برلماني بحجب الثقة.

ووفقا للتقرير، تم دفع الخطة من قبل مبعوثين نيابة عن الوزير بيني غانتس من حزب الوحدة الوطنية، الذي انضم إلى الحكومة كعضو في حكومة الحرب لتوسيع الائتلاف في إطار حالة الطوارئ التي فرضتها الحرب في قطاع غزة.

وتابع معد التقرير يوفال سيغيف يقول إن المبعوثين تواصلوا مع وزراء ومشرعين من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، ووعدوا بمناصب مستقبلية في حزب الوحدة الوطنية مقابل استكمال التصويت بحجب الثقة عن ائتلاف الحكومة وزعيمها.

علاوة على ذلك، تم اقتراح عضوي كنيست مختلفين من حزب نتنياهو كمرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء دون المطالبة بذلك لغانتس. إلا أن التعيين سيكون لفترة محددة فقط. الشرط الآخر للصفقة هو أن المرشح البديل المتفق عليه لن يترشح لقيادة الليكود في المستقبل.

وخلص سيجيف إلى أن غانتس وفريقه اختاروا عدم التعليق، لكن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رحب بهذه الخطوة وقال إن حزبه يش عتيد يؤيد المبادرة بالمطلق.

تجدر الإشارة إلى أن غانتس لم يؤيد في الماضي إزاحة نتنياهو بصورة فورية، وقال في محادثات خاصة إنه لا يرى من المناسب تغيير رئيس الوزراء في الوقت الحالي في خضم الحرب. علماً أنه في تصريح غير معهود للابيد فقد قال إنه مستعد للانضمام إلى حكومة الطوارىء إذا لزم الأمر لإكمال صفقة إعادة الرهائن.