إسرائيل: رسالة تهديد بالانتقام من أعضاء في الائتلاف الحكومي والشرطة تحقق

في رسالة تهديد غير مسبوقة صدرت وفق المعلومات المتوفرة عن مجموعة أطلقت على نفسها اسم "المنتقمون الإسرائيليون"، وجاء في الرسالة تهديد صريح بإيذاء أعضاء الائتلاف وعائلاتهم، بما في ذلك الأبناء والأحفاد، حسبما أفاد موقع واينت، الثلاثاء.

ووفقا للمعلومات فقد وضعت رسالتان على مدخل منزلي عضو الكنيست إيلي دلال من الليكود، وإلياهو رفيفو، تتضمن الرسالة عناوين وبطاقات هوية أعضاء الائتلاف، بالإضافة إلى أسماء أفراد عائلاتهم وأرقام بطاقات هويتهم. وتم في الأثناء تبليغ ضابط الكنيست الذي وضع الجهات المعنية، بما في ذلك الشرطة الإسرائيلية في صورة الحدث.

وجاء في الرسالة التي تحمل عنوان "منظمة المنتقمون الإسرائيليون - سأنتقم وأدفع الثمن" "إننا نتصرف بإلهام المنتقمين اليهود" (وبالفعل فإن الجملة مقتبسة من التوراة). وكتبوا أن "المنظمة تأسست الصيف الماضي على يد مجموعة من الإسرائيليين من أماكن مختلفة. ولا يوجد بيننا ضحايا مباشرون، أو أفراد من عائلات الضحايا، ولا ندعي أننا نمثلهم".

وجاء في الرسالة: "لقد أنشأنا المنظمة من أجل تحديد الثمن وإلحاق الضرر بالإرهابيين الأفراد، أو الجماعات التي نفذت أعمالاً إرهابية في إسرائيل. وحتى 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم نكن لنعتقد أنه من المناسب التحرك ضد أعضاء الائتلاف. ولسوء الحظ، كنا مخطئين. سنتحرك شخصيا ضد أعضاء الائتلاف الحاليين ولن ننسى أسماءهم".

وجاء في الرسالة تهديد "بالانتقام من أعضاء الائتلاف الحالي، سواء خدموا في مناصبهم أو تغيروا أو تقاعدوا من الحياة السياسية. وسيكون هناك ضرر كبير عليهم وعلى عائلاتهم، بما في ذلك الأزواج والأشقاء، الأطفال والأحفاد. سنوقع إصابات ذات صفة تمثيلية بحق فرد أو اثنين من أفراد الأسرة، الذين سيكون من الممكن الوصول إليهم. المقصود إلحاق الأذى. والإصابات ستكون متناسبة مع عدد الذين يسقطون".