رئيس الأرجنتين يعلن نيته نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس

وصل الرئيس الأرجنتيني القادم، خافيير مايلي، إلى إسرائيل اليوم وهي أول زيارة سياسية له في منصبه الجديد. وبحسب إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعلن ميلاي لدى وصوله إلى إسرائيل، قراره بنقل سفارة الأرجنتين إلى القدس.

وكان في استقبال مايلي في المطار وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس، والذي شكره على نيته نقل السفارة وعلى اعترافه بالقدس عاصمة إسرائيل. وقال كاتس :"أنت رجل ذي قيم وملتزم فقط بالحقيقة. ولا عجب أنك اخترت المجئ إلى إسرائيل لدعمنا في كفاحنا العادل للدفاع عن الشعب اليهودي أمام قتلة حماس".

ورافق الرئيس مايلي في زيارته وزيرة الخارجية الأرجنينية ديانا موندينو، الأمين العام للرئاسة كارينا اليزابيث ميلي وحاخام الرئيس، الحاخام شمعون أكسل واخنيش.

ووفقا للتقارير، فإن مايلي يعتبر مؤيدا كبيرا لإسرائيل، وهو في طور التحول إلى الديانة اليهودية. جاء هذا وفقا ما صرح به أحد المقربين منه خلال زيارته إلى الولايات المتحدة قبل شهر. وخلال زيارته الى نيويورك زار قبر الحاخام ميلوبتش، وقرر زيارة رئيس حباد الأخير قبل اجتماع رسمي خطط له مع مسؤولين أمريكيين أو مسؤولين من صندوق النقد الدولي.