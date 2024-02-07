مجلس الوزراء ينظر غدًا في إمكانية فتح المجال للعمال الفلسطينيين بالعودة للعمل داخل إسرائيل

من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء السياسي الأمني غدًا إمكانية فتح المجال أمام العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، بعد أن فشلت الجلسة المرة الماضية بالتوصل إلى اتفاق حول التصويت. ووفقا للتقرير في N12 يتضمن الاقتراح الذي سيتم طرحه للمناقشة نموذجًا تجريبيًا سيتم بموجبه السماح بالعمل للعمال الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا فما فوق، والذين خضعوا للتحقيق ولديهم أقدمية في العمل داخل إسرائيل.

قبل نحو ثلاثة أسابيع، أكد رئيس الوزراء نتنياهو أنه يجري في إسرائيل اختبار نموذج تجريبي في هذا الشأن، تجاوبا مع التحذيرات التي أطلقها كبار المسؤولين الأمنيين بشأن الغليان في الضفة الغربية الماثلة تحت إغلاق منذ السابع من أكتوبر.

ويحظى البرنامج التجريبي بدعم من الجيش الإسرائيلي والشاباك، ومن المتوقع أن يشمل آلاف العمال في البداية، مقارنة بـ 150 ألف فلسطيني عملوا في إسرائيل قبل أحداث 7 أكتوبر. كما يؤيد الأميركيون ووزير الأمن غالانت هذه الخطوة، في مواجهة معارضة كبيرة في الحكومة وفي مجلس الوزراء بشكل خاص، الذي يضم الوزراء بن غفير وسموتريتش، بالإضافة إلى وزراء كبار من الليكود.