تصريحات لرئيس الموساد السّابق يوسي كوهين تثير التساؤلات حول المشهد السياسي الإسرائيلي المستقبلي

منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، وبعد مرور 125 يومًا، ما زال كبار مسؤولي حماس في الخارج، مثل إسماعيل هنية وخالد مشعل، على قيد الحياة. في مقابلة مع القناة 11، طُرح السؤال على رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، والذي يدور في أذهان الكثير من الإسرائيليين: لماذا لم يتم القضاء عليهم؟

يوسي كوهين أجاب بأن قرار القضاء على كبار مسؤولي حماس في الخارج هو قرار سياسي، وأن كل عملية تخضع لثلاثة عوامل رئيسية خارج إسرائيل. العامل الأول هو الهدف من العملية، سواء كانت له قيمة مادية أو غير مادية. العامل الثاني يتعلق بالوحدة العملياتية المكلفة بتنفيذ المهمة وضمان عودتها بسلام. أما العامل الثالث فيتعلق بالرد الذي سيتم اتخاذه بعد العملية. وختم كوهين بالقول إن السياسة هي التي تحدد مصير مثل هذه العمليات، وأن القدرة على تنفيذها موجودة بحسب المعايير الدولية.

يرى كوهين أن القضاء على كبار مسؤولي حماس في الخارج يعتمد على قرار سياسي يحدده السياسيون، وهو أمر يتجاوز الجوانب العملية والعسكرية ويتعلق بالعلاقات الدولية والسياسية الإسرائيلية.

بعد الكشف عن تصريحات يوسي كوهين، يبدو أن الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة تشهد تطورات جديدة تثير الاهتمام. وفي ظل هذه التصريحات، يبدو أن هناك تحولا محتملا في المشهد السياسي الإسرائيلي.

ومن الملاحظ أن كوهين لم يؤكد بشكل قاطع رغبته في دخول الساحة السياسية، ولكن تلك التصريحات تثير تساؤلات حول مدى تأثيرها على المشهد السياسي والأمني في إسرائيل في المستقبل.

بشكل متصل، تأتي تصريحات كوهين بشأن فك الارتباط عن قطاع غزة في ظل السيطرة الحالية لحماس، حيث يظهر موقفه الصريح في هذا الشأن وضرورة اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع التحديات الأمنية المستمرة.

ومن الواضح أن هناك دعوات متزايدة داخل إسرائيل للتصدي بحزم للتهديدات الأمنية، خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

بالنظر إلى هذا السياق، يبدو أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات سياسية وأمنية فعالة لمواجهة التحديات القائمة وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، والتي تشكل أولوية قصوى للسلطات الإسرائيلية في الوقت الراهن.