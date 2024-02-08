حماس تطرح مطالبها: تحديات جديدة تواجه إسرائيل ومصر

تواجه ضباط المخابرات المصرية تحديًا جديدًا بعد رد حماس على اقتراح الوساطة الذي تلقوه يوم الثلاثاء، والذي يثير توترات جديدة بين الأطراف المعنية. تطالب حماس بالإفراج عن أكثر من 1500 أسير، بينهم 500 محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة أو بالسجن مدى الحياة. وبالرغم من موقفها، يبدو أن مؤسسة الأمن في إسرائيل تواجه تحديات كبيرة في التوقيع على إطلاق سراح جماعي لمجموعة من السجناء.

في حماس كما في حماس، تظل البندقية جزءًا من الهيكل. فقد تم وضعها بجوار رأس إسرائيل، ولكن بشكل كبير أيضًا على باب الحكومة المصرية. في هذه الأيام، تعمل مصر كوسيطًا ليس فقط من أجل السلام في قطاع غزة، ولكن أيضًا باسم أمنها القومي.

لقد تجاوزت مشكلة غزة حدود النزاع المحلي بين حماس وإسرائيل، وأصبحت مشكلة إقليمية تهدد الاستقرار في المنطقة برمتها. ومصر تعتبر الدولة الأولى المهددة بعد إسرائيل، خاصةً مع تأثيرات سلبية على عائدات قناة السويس بسبب المخاطر الناجمة عن وجود الحوثيين في البحر الأحمر، والتي تعرقل حركة الملاحة البحرية.

عرضت حماس الآن ما كان الجميع ينتظرونه ولكن كانوا يخشونه في الوقت نفسه. للمرة الأولى منذ بداية الحرب، قدموا مطالبهم بشأن المختطفين يوم السبت. لم يسبق لحكومة إسرائيل أن واجهت معضلة مثل هذه بتعقيداتها. وهذا الأمر ليس مجرد قضية أمنية، بل يتعلق بضمان الثقة والعلاقات المتبادلة بين الفرد وقادته.