استطلاع "معاريف": تراجع في مقاعد حزب الدولة، واستمرار التفوق الضئيل لبيني غانتس كمُرشح لرئاسة الوزراء

بسبب عدم حسم المعارك في قطاع غزة والجبهة الشمالية، وتعثر جهود التوصل إلى حلول لقضية المختطفين، واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية التي تتجه جزء كبير منها إلى حركة حماس، يتجه معسكر الدولة نحو خسارة جديدة لقوته هذا الأسبوع، بمقعدين إضافيين. في المقابل، يواصل حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتامار بن جابر، تعزيز قوته واستقطاب المزيد من التأييد، حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ انتخابات الكنيست. هذه الانتقالات السياسية تأتي وفقًا لاستطلاع "معاريف" الذي أجرته شركة "Lazar Researches" برئاسة الدكتور مناحيم لازار، بالتعاون مع Panel4All.

Photo by Chaim Goldberg/Flash90

معسكر الدولة، الذي خسر مقعدين إضافيين، يتلقى هذا الأسبوع 36 مقعدًا فقط، مما يكمل نقصًا بلغ 4 مقاعد خلال أسبوعين. في الوقت نفسه، يشهد حزب "الليكود" تراجعًا بمقعد واحد ليصل إلى 17 مقعدًا. بالمقابل، يواصل حزب "عوتسما يهوديت" اتجاه التعزيز ويصل إلى ذروته بـ 10 مقاعد. يتزايد تمثيل الصهيونية الدينية ويهودية التوراة في الكنيست، بينما لم تشهد الأحزاب الأخرى تغييرًا يُذكر. وبشكل عام، يعزز الائتلاف، في هذا الأسبوع أيضًا، بمقعدين إضافيين، ليصل إلى 48 مقعدًا، بينما يتراجع المعارضة في الوقت ذاته إلى 62 مقعدًا، مقارنة بـ 64 مقعدًا في الأسبوع الماضي.

يشير استطلاع "معاريف" أيضًا إلى أن التغييرات فيما يتعلق بمناسبة شخص لرئاسة الوزراء قليلة، حيث حصل عضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس على نسبة 48% (مقارنة بنسبة 49% في الاستطلاع السابق)، بينما استمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع 32 %. يوضح التحليل أن حوالي ربع الناخبين الذين صوتوا لحزب "الليكود" في انتخابات الكنيست عام 2022 يرون أن غانتس هو الشخص المناسب لتولي هذا المنصب.