في تحذير شديد اللهجة للحكومة الإسرائيلية، أثارت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا مخاوف بشأن قرارات حكومية تم اتخاذها مؤخرا دون الالتزام بالإجراءات القانونية المناسبة. وحذرت بهراف ميارا عمليا من تداعيات مثل هذه الإجراءات على الاقتصاد والأمن والنسيج الاجتماعي في إسرائيل.

وفي رسالة موجهة إلى أعضاء الحكومة، سلطت بهراف ميارا الضوء على الحالات التي تم فيها اتخاذ قرارات مهمة خلال اجتماعات الحكومة دون الإطار القانوني المطلوب أو عندما تم الاعتراف بالعوائق القانونية مسبقًا.

Avshalom Sassoni/Flash90

وأكدت بهراف ميارا أن هذه القرارات، التي تفتقر إلى بنية تحتية مهنية وقانونية ملزمة، يمكن أن تؤدي إلى عواقب سلبية على الجمهور. وأشارت في رسالتها إلى أن "القرارات الحكومية لها عواقب اقتصادية وأمنية واجتماعية كبيرة على الجمهور، وبالتالي يجب التأكد من أن هذه القرارات يتم اتخاذها وفقًا للعمليات المناسبة بالتنسيق بين الوزارات الحكومية".

وشددت النائبة العامة كذلك على أهمية الحفاظ على المعايير القانونية في الحكم، قائلاً: "في غياب مثل هذه البنية التحتية، قد يتم اتخاذ قرارات غير قانونية تضر بالمصلحة العامة".

توجيهات بهراف ميارا للحكومة تتسم بالوضوح فهي تدعو إلى إلغاء أي قرارات يتم اتخاذها من خلال قنوات غير لائقة، وإجراء مناقشات مستفيضة بعد استكمال الإجراءات المهنية والقانونية اللازمة.